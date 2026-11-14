Beskedet: Forwarden lämnar direkt

Tim Friberg. Foto: Bildbyrån.

Inför förra säsongen gav Västerås IK Tim Friberg ett tryoutkontrakt. Friberg spelade då till sig ett allsvenskt avtal med klubben och gjorde sex poäng (2+4) på 21 matcher. Den här säsongen har det blivit sju matcher, men inga poäng, i Hockeyallsvenskan. I de sju matcherna har han dessutom bara fått några ströminuters istid.

Och nu kommer beskedet att 31-åringen lämnar Västerås.

– Vi kan inte erbjuda Tim den istid han behöver och har därför enats om det här beslutet. Sedan Tim kom till Västerås IK har han visat en stor professionalism och vi önskar honom varmt lycka till i fortsatta karriären och livet, säger sportchefen Peter Popovic till klubbens sajt.

Västerås kommer inte värva

Man kommer inte ge sig ut för att värva en ny forward, bekräftar Popovic i pressmeddelandet.

– Med Tim har vi varit 14 forwards på A-lagskontrakt vilket inneburit att vi inte kunnat erbjuda honom önskad istid. Vi ser att vi har flera duktiga U20-spelare som knackar på från juniorverksamheten och redan är uppe och tävlar om minuter i A-laget. Ersättare finns därmed redan i organisationen.

Västerås ligger på nionde plats med 26 inspelade poäng på 19 matcher.