Tidigare SHL-forwarden släpps – lämnar med omedelbar verkan

Olli Palola får lämna efter det korta inhoppet i HPK.

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Efter flera år i svensk hockey, där han har representerat en handfull olika SHL-klubbar, har Olli Palola vänt hem för spel i Finland igen de senaste åren.

2024 gick flyttlasset hem där han först spelade för Ässät men bytte sedan till Ilves för säsongen 2025/26. Efter att ha gått klubblös en längre tid blev den målfarlige forwarden dock klar för en fortsättning tidigare i höstas. Han skrev då på ett kontrakt med Liiga -klubben HPK.

Nu meddelar dock HPK att Olli Palola släpps när hans korttidsavtal med klubben löper ut . 38-åringen skrev på ett kontrakt med HPK som gällde fram till och med 1 november. I och med landslagsuppehållet bekräftar nu klubben att Palola inte erbjuds någon förlängning utan lämnar med omedelbar verkan . Det är ännu oklart var, eller om, karriären fortsätter för veteranen.

Under sin tid i HPK noterades Olli Palola för 1+0 på tolv matcher.

Olli Palola gjorde succé i SHL

Olli Palola flyttade till Sverige första gången 2016/17 och gjorde då succé för Växjö Lakers. Palola gjorde 21 mål och 48 poäng på 52 matcher och han kom därmed trea i både skytteligan och poängligan i SHL. Efter flera år i KHL återvände Palola till Sverige och skrev på för Rögle inför säsongen 2020/21. Där gjorde han 26 poäng på 43 matcher i grundserien och var sedan Rögles bästa målskytt i slutspelet med sex fullträffar när klubben gick till SM-final 2021.

Finländaren gjorde sedan ytterligare två inhopp i svensk hockey då han spelade för Timrå säsongen 2022/23 samt för Oskarshamn 2023/24. Totalt har Palola gjort 48 mål och 94 poäng på 145 SHL-matcher.

Hemma i Finland har Olli Palola vunnit skytteligan två gånger, både 2014 och 2015. Han spelade också VM för Finland både 2014 och 2018, där han tog VM-silver 2014.