Tidigare SHL-forwarden släpps – lämnar med omedelbar verkan

Efter flera år i svensk hockey, där han har representerat en handfull olika SHL-klubbar, har Olli Palola vänt hem för spel i Finland igen de senaste åren.
2024 gick flyttlasset hem där han först spelade för Ässät men bytte sedan till Ilves för säsongen 2025/26. Efter att ha gått klubblös en längre tid blev den målfarlige forwarden dock klar för en fortsättning tidigare i höstas. Han skrev då på ett kontrakt med Liiga-klubben HPK.
Nu meddelar dock HPK att Olli Palola släpps när hans korttidsavtal med klubben löper ut. 38-åringen skrev på ett kontrakt med HPK som gällde fram till och med 1 november. I och med landslagsuppehållet bekräftar nu klubben att Palola inte erbjuds någon förlängning utan lämnar med omedelbar verkan. Det är ännu oklart var, eller om, karriären fortsätter för veteranen.
Under sin tid i HPK noterades Olli Palola för 1+0 på tolv matcher.
Olli Palola gjorde succé i SHL
Olli Palola flyttade till Sverige första gången 2016/17 och gjorde då succé för Växjö Lakers. Palola gjorde 21 mål och 48 poäng på 52 matcher och han kom därmed trea i både skytteligan och poängligan i SHL. Efter flera år i KHL återvände Palola till Sverige och skrev på för Rögle inför säsongen 2020/21. Där gjorde han 26 poäng på 43 matcher i grundserien och var sedan Rögles bästa målskytt i slutspelet med sex fullträffar när klubben gick till SM-final 2021.
Finländaren gjorde sedan ytterligare två inhopp i svensk hockey då han spelade för Timrå säsongen 2022/23 samt för Oskarshamn 2023/24. Totalt har Palola gjort 48 mål och 94 poäng på 145 SHL-matcher.
Hemma i Finland har Olli Palola vunnit skytteligan två gånger, både 2014 och 2015. Han spelade också VM för Finland både 2014 och 2018, där han tog VM-silver 2014.