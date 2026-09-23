KLART: Tidigare MoDo-centern får AHL-kontrakt

Alex Swetlikoff byter MoDo mot AHL.

Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån.

Inför förra säsongen hämtades Alex Swetlikoff in som ny tung center i MoDo Hockey, med en förhoppning om att han skulle kunna föra över sina offensiva kvalitéer även till svensk hockey. Istället blev det främst 97 utvisningsminuter i och med ett gäng matchstraff.

Nu står det till slut klart var den 25-årige kanadensaren kommer att spela 2026/27. Det efter att Ö-viksklubben valt att inte förlänga.

Trots den lite tyngre perioden i Sverige får Swetlikoff chansen i AHL igen. Det genom Coachella Valley Firebirds, farmarlag till NHL-laget Seattle Kraken. Uppgifter om det hela sipprade ut redan i slutet av juli, men nu är också ettårskontraktet presenterat. Senast han var i ligan blev det 13 poäng på 47 matcher, och också en del matcher en nivå ner i ECHL.

I Coachella blir Swetlikoff lagkamrat till svenskarna Victor Östman och Gustav Olofsson.

Kanadensaren avslutade åren i MoDo med åtta mål och elva assist på sitt konto. I slutspelet stannade han dock på noll i båda kolumner.