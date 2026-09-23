Övergångar

KLART: Tidigare MoDo-centern får AHL-kontrakt

Publicerad 23 september 2026 10:31
Simon Eld
Simon Eld
Redaktör och reporter
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Alex Swetlikoff får chansen i AHL igen. Efter att MoDo inte valt att förlänga med centern presenteras han nu av Seattle Krakens Coachella Valley Firebirds.

Alex Swetlikoff byter MoDo mot AHL.
Alex Swetlikoff byter MoDo mot AHL.
Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån.

Inför förra säsongen hämtades Alex Swetlikoff in som ny tung center i MoDo Hockey, med en förhoppning om att han skulle kunna föra över sina offensiva kvalitéer även till svensk hockey. Istället blev det främst 97 utvisningsminuter i och med ett gäng matchstraff. 

Nu står det till slut klart var den 25-årige kanadensaren kommer att spela 2026/27. Det efter att Ö-viksklubben valt att inte förlänga.

Trots den lite tyngre perioden i Sverige får Swetlikoff chansen i AHL igen. Det genom Coachella Valley Firebirds, farmarlag till NHL-laget Seattle Kraken. Uppgifter om det hela sipprade ut redan i slutet av juli, men nu är också ettårskontraktet presenterat. Senast han var i ligan blev det 13 poäng på 47 matcher, och också en del matcher en nivå ner i ECHL. 

I Coachella blir Swetlikoff lagkamrat till svenskarna Victor Östman och Gustav Olofsson. 

Kanadensaren avslutade åren i MoDo med åtta mål och elva assist på sitt konto. I slutspelet stannade han dock på noll i båda kolumner. 

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