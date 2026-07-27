Hockeyallsvenskan

Uppgifter: Där hamnar centern efter MoDo

Publicerad 27 juli 2026 09:41
Simon Eld
Simon Eld
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Alex Swetlikoff ser ut att stanna på en säsong i svensk hockey. Enligt reportern Tony Androckitis byter forwarden MoDo mot AHL-spel med Coachella Valley Firebirds.

Alex Swetlikoff gjorde endast en säsong i MoDo.
Alex Swetlikoff gjorde endast en säsong i MoDo.
Foto: Jonas Forsberg/Bildbyrån.

"En stor och stark center som är bra i tekningscirkeln, spelar moget i båda riktningarna och har fina offensiva kvalitéer", beskrev Henrik Gradin när MoDo Hockey, för ett år sedan, presenterade Alex Swetlikoff. Spelaren som då hunnit göra 66 AHL-matcher i karriären. Det blev dock endast 19 poäng i grundserien, innan kanadensaren också gick poänglös under slutspelet. 

Nu, efter att Ö-viksklubben valt att inte förlänga, kommer uppgifter om var Swetlikoff spelar nästa säsong. 

Det är AHL-reportern Tony Androckitis som skriver på X att 25-årige Alex Swetlikoff kommer  att vända hem till Nordamerika för att skriva ett AHL-kontrakt. Klubben är Coachella Valley Firebirds, tillhörandes Seattle Kraken. 

Tidigare under sin tid i Nordamerika har centern främst spelat ett steg ner, i ECHL. 

Source: Alex Swetlikoff @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

Seattle KrakenMoDo Hockey