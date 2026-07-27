Uppgifter: Där hamnar centern efter MoDo

Alex Swetlikoff gjorde endast en säsong i MoDo.

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"En stor och stark center som är bra i tekningscirkeln, spelar moget i båda riktningarna och har fina offensiva kvalitéer", beskrev Henrik Gradin när MoDo Hockey, för ett år sedan, presenterade Alex Swetlikoff. Spelaren som då hunnit göra 66 AHL-matcher i karriären. Det blev dock endast 19 poäng i grundserien, innan kanadensaren också gick poänglös under slutspelet.

Nu, efter att Ö-viksklubben valt att inte förlänga, kommer uppgifter om var Swetlikoff spelar nästa säsong.

Det är AHL-reportern Tony Androckitis som skriver på X att 25-årige Alex Swetlikoff kommer att vända hem till Nordamerika för att skriva ett AHL-kontrakt. Klubben är Coachella Valley Firebirds, tillhörandes Seattle Kraken.

Tidigare under sin tid i Nordamerika har centern främst spelat ett steg ner, i ECHL.