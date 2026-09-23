Målvakten hamnade i gruff: "Får igång adrenalin"

Frölundas Lars Johansson hamnar i bråk med Färjestads Linus Johansson.

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GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Under tisdagens rivalmöte mellan Frölunda och Färjestad hettade det till ordentligt i den tredje perioden. Frölundamålvakten Lars Johansson hamnade i ett bråk med Färjestadkaptenen Linus Johansson efter att han ramlat in i målgården.

Detta var inte första gången som Johansson fick en Färjestadspelare på sig i matchen, vilket väckte starka reaktioner hos målvakten.

– De har stora killar som gillar att gå på mål. Det blir ofta lite fysiska matcher mot Färjestad vilket är roligt också. Lite knuffandes blev det med Linus där men vi får ju stå upp för varandra. Tömmernes står upp för mig och jag försöker vara där också, säger Johansson och fortsätter.

– Det är varmt och man är trött så ibland måste man göra någonting för att få igång adrenalin och komma in lite mer i matchen. Det var en bra situation att bara knuffa lite. Kanske inte en taktik man kör varje match.

Klev fram som matchvinnare: "Bygger självförtroende"

Matchen gick till slut till förlängning där Färjestad fick med sig en utvisning. Där klev Johansson sedan fram med flera stora räddningar som räddade kvar Frölunda. Matchen gick till straffar och även där klev Johansson fram och släppte endast förbi en straff.

Till sist kunde Frölunda vinna matchen då Samuel Johannesson slog in Frölundas avgörande straff.

– Idag har man någon stolpe träff eller ribbskott med sig. I en säsong ger man och tar man. Det gäller bara att jobba vidare. Det är klart att det är skönt att ha studsarna med sig i en sådan här match där vi kan vända och vinna på straffar. Det kändes mycket bättre för egen del, säger Johansson.

Du stod för flera viktiga räddningar som höll kvar laget i matchen. Hur ser du på din insats?

– Jag tycker vi jobbade bra i pk (penalty kill) där i övertiden. Vi fick skotten där vi ville dem. De fick ett bra spel där i slutet men då täcker vi av så pass bra att vi vet att den passen ska komma. Sen straffar är det alltid skönt att kunna ta vinsten ändå. Det bygger självförtroende för egen del. Det är alltid gött tidigt i säsongen att få med sig det.

Tack vare bonuspoängen ligger Frölunda nu på en förstaplatsen i tabellen. Närmast ska laget upp till Norrbotten för att möta Luleå.