Här är nya Team 17-truppen: ”Ett antal tuffa beslut”

    Rasmus Kågström

    • Redaktör

    I slutet av augusti spelar det svenska U17-landslaget tre landskamper mot Finland.
    I dag presenterade förbundskapten Thomas Paananen truppen.
    – Det har varit ett antal tuffa beslut som vi har behövt fatta när vi har tagit ut den här truppen, säger han.

    Milo Helte (höger) är en av två debutanter i Thomas Paananens trupp. Foto: Bildbyrån

    Under tre dagar i slutet av augusti kommer Team 17-landslaget, med spelare födda 2009, att spela tre landskamper mot Finland i Nyköping. Under tisdagen presenterade förbundskaptenen Thomas Paananen sin trupp.

    – Det har varit ett antal tuffa beslut som vi har behövt fatta när vi har tagit ut den här truppen. Men jag ser att vi har ett lag som har väldigt många bra egenskaper och det ska bli väldigt kul att se hur killarna står sig när matcherna blir tuffare, säger han till Svenska ishockeyförbundets hemsida.

    Två landslagdebutanter i truppen

    Merparten av spelarna fick spela med U16-landslaget förra säsongen, men i truppen återfinns även två landslagsdebutanter i form av forwardsspelarna Milo Helte (Växjö) och Axel Pettersson (Brynäs). Bägge spelarna fanns med på landslagslägret i Katrineholm där 44 spelare var på plats.

    – Det var bra för oss att få se väldigt många spelare på nära håll. Vi spelade dessutom tre internmatcher och antalet spelare gav oss möjligheten att spela dessa med full laguppställning, säger Paananen.

    Team 17:s trupp

    Målvakter

    1. Fabian Salasca Nääs, Björklöven
    30. Vilmer Salén Forsberg, Södertälje

    Backar

    2. Arvid Billing, Färjestad
    3. Oskar Persson, Djurgården
    4. Karl Röshammar, Frölunda
    5. Noel Stenlund, Malmö
    7. Douglas Johnsson, Skellefteå
    8. Olle Törnqvist, Örebro
    20. Tom Bjurman, Färjestad

    Forwards

    10. Olle Zetterstedt, Frölunda
    12. Wille Andersson Jöhnk, Färjestad
    14. Milan Sundström, MoDo
    15. Vilgot Nygren, Färjestad
    16. Benjamin Nyström, Luleå
    17. Milo Helte, Växjö Lakers
    19. Loui Karlsson, Leksand
    21. Filip Wahlén, Örebro
    22. Alfred Nordén, HV71
    23. Oliver Sundberg, Djurgården
    24. Noel Nord, Leksand
    27. Axel Pettersson, Brynäs
    29. Noah Nilsson, Rögle

    Spelschema

    29 augusti klockan 19.00: Sverige – Finland
    30 augusti klockan 16.00: Sverige – Finland
    31 augusti klockan 12.00: Sverige – Finland

