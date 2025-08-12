Här är nya Team 17-truppen: ”Ett antal tuffa beslut”

I slutet av augusti spelar det svenska U17-landslaget tre landskamper mot Finland.

I dag presenterade förbundskapten Thomas Paananen truppen.

– Det har varit ett antal tuffa beslut som vi har behövt fatta när vi har tagit ut den här truppen, säger han.

Milo Helte (höger) är en av två debutanter i Thomas Paananens trupp. Foto: Bildbyrån

Under tre dagar i slutet av augusti kommer Team 17-landslaget, med spelare födda 2009, att spela tre landskamper mot Finland i Nyköping. Under tisdagen presenterade förbundskaptenen Thomas Paananen sin trupp.

– Det har varit ett antal tuffa beslut som vi har behövt fatta när vi har tagit ut den här truppen. Men jag ser att vi har ett lag som har väldigt många bra egenskaper och det ska bli väldigt kul att se hur killarna står sig när matcherna blir tuffare, säger han till Svenska ishockeyförbundets hemsida.

Två landslagdebutanter i truppen

Merparten av spelarna fick spela med U16-landslaget förra säsongen, men i truppen återfinns även två landslagsdebutanter i form av forwardsspelarna Milo Helte (Växjö) och Axel Pettersson (Brynäs). Bägge spelarna fanns med på landslagslägret i Katrineholm där 44 spelare var på plats.

– Det var bra för oss att få se väldigt många spelare på nära håll. Vi spelade dessutom tre internmatcher och antalet spelare gav oss möjligheten att spela dessa med full laguppställning, säger Paananen.

Team 17:s trupp

Målvakter

1. Fabian Salasca Nääs, Björklöven

30. Vilmer Salén Forsberg, Södertälje

Backar

2. Arvid Billing, Färjestad

3. Oskar Persson, Djurgården

4. Karl Röshammar, Frölunda

5. Noel Stenlund, Malmö

7. Douglas Johnsson, Skellefteå

8. Olle Törnqvist, Örebro

20. Tom Bjurman, Färjestad

Forwards

10. Olle Zetterstedt, Frölunda

12. Wille Andersson Jöhnk, Färjestad

14. Milan Sundström, MoDo

15. Vilgot Nygren, Färjestad

16. Benjamin Nyström, Luleå

17. Milo Helte, Växjö Lakers

19. Loui Karlsson, Leksand

21. Filip Wahlén, Örebro

22. Alfred Nordén, HV71

23. Oliver Sundberg, Djurgården

24. Noel Nord, Leksand

27. Axel Pettersson, Brynäs

29. Noah Nilsson, Rögle

Spelschema

29 augusti klockan 19.00: Sverige – Finland

30 augusti klockan 16.00: Sverige – Finland

31 augusti klockan 12.00: Sverige – Finland