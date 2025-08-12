Här är nya Team 17-truppen: ”Ett antal tuffa beslut”
I slutet av augusti spelar det svenska U17-landslaget tre landskamper mot Finland.
I dag presenterade förbundskapten Thomas Paananen truppen.
Under tre dagar i slutet av augusti kommer Team 17-landslaget, med spelare födda 2009, att spela tre landskamper mot Finland i Nyköping. Under tisdagen presenterade förbundskaptenen Thomas Paananen sin trupp.
– Det har varit ett antal tuffa beslut som vi har behövt fatta när vi har tagit ut den här truppen. Men jag ser att vi har ett lag som har väldigt många bra egenskaper och det ska bli väldigt kul att se hur killarna står sig när matcherna blir tuffare, säger han till Svenska ishockeyförbundets hemsida.
Två landslagdebutanter i truppen
Merparten av spelarna fick spela med U16-landslaget förra säsongen, men i truppen återfinns även två landslagsdebutanter i form av forwardsspelarna Milo Helte (Växjö) och Axel Pettersson (Brynäs). Bägge spelarna fanns med på landslagslägret i Katrineholm där 44 spelare var på plats.
– Det var bra för oss att få se väldigt många spelare på nära håll. Vi spelade dessutom tre internmatcher och antalet spelare gav oss möjligheten att spela dessa med full laguppställning, säger Paananen.
Team 17:s trupp
Målvakter
1. Fabian Salasca Nääs, Björklöven
30. Vilmer Salén Forsberg, Södertälje
Backar
2. Arvid Billing, Färjestad
3. Oskar Persson, Djurgården
4. Karl Röshammar, Frölunda
5. Noel Stenlund, Malmö
7. Douglas Johnsson, Skellefteå
8. Olle Törnqvist, Örebro
20. Tom Bjurman, Färjestad
Forwards
10. Olle Zetterstedt, Frölunda
12. Wille Andersson Jöhnk, Färjestad
14. Milan Sundström, MoDo
15. Vilgot Nygren, Färjestad
16. Benjamin Nyström, Luleå
17. Milo Helte, Växjö Lakers
19. Loui Karlsson, Leksand
21. Filip Wahlén, Örebro
22. Alfred Nordén, HV71
23. Oliver Sundberg, Djurgården
24. Noel Nord, Leksand
27. Axel Pettersson, Brynäs
29. Noah Nilsson, Rögle
Spelschema
29 augusti klockan 19.00: Sverige – Finland
30 augusti klockan 16.00: Sverige – Finland
31 augusti klockan 12.00: Sverige – Finland
