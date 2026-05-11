Svenske tränaren förlänger med Schweiz

Rikard Franzén blir kvar i det schweiziska landslagets bås.

Svensken har förlängt sitt kontrakt till 2030.

Rikard Franzén blir Schweiz trogen i ytterligare fyra år. Den tidigare AIK-tränaren lämnade Sverige 2014 och har sedan dess varit kvar i Schweiz och haft flera olika uppdrag.

Franzén har jobbat med landslagshockeyn i landet sedan säsongen 24/25 med båd U20-landslaget och som assisterande i A-landslaget. Den gångna säsongen blev han också schweizisk mästare som assisterande tränare i HC Fribourg-Gottéron.

– Jag är väldigt glad över förtroendet och möjligheten att få fortsätta vara en del av det schweiziska landslaget. Samarbetet mellan ledarstaben och spelarna är utmärkt. Mitt mål är fortsätta utveckla vår defensiv och att fortsätta stärka banden mellan ungdomslagen och A-landslaget, säger Franzén i ett pressmeddelande.

Kontraktet är skrivet till och med säsongen 2029/2030.