En svensk spelare i Norge har hamnat i blåsväder. Han ska, enligt Nettavisen.no, ha skallat en annan spelare i ansiktet ute på krogen.

En svensk spelare i Norge är i blåsväder efter en urartad julfest (genrebild).

Foto: Avdo Bilkanovic / Bildbyrån.

Det var under ett julbord som festen urartade. Efter att den norska klubben hade haft sitt firande öppnades klubben för allmänheten och det kom in personer utifrån. Däribland en spelare som till vardags hör hemma i en svensk klubb.

Det ska då ha urartat mellan honom och en svensk spelare där det slutade med att den svenska spelaren skallade den andra killen. Det ska sedan även ha blivit ytterligare en konfrontation mellan de båda, rapporterar Nettavisen.

För tidningen bekräftar också klubbens general manager att en incident har skett men inte vilka åtgärder som klubben har tagit.

— Vi har gjort våra interna bedömningar. Så det är en personalfråga. Vi kommenterar inte personalfrågor i media. Vi kommer inte att kommentera i media vilka åtgärder som har vidtagits.

Det är i nuläget ingen polisfråga då den andra spelaren just nu, enligt vad som är känt, inte har polisanmält händelsen. Den svenska spelaren har också fortsatt att spela för sin norska klubb efter incidenten.