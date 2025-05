Förre SHL-floppen slutar – som 31-åring

Säsongen 2022/23 floppade Stefan Matteau i Linköping.

Två skadefyllda säsonger senare väljer 31-åringen att avsluta sin karriär.

Stefan Matteau i Linköpings färger under säsongen 2022/23.

Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

Stefan Matteau meddelar via ett inlägg på Instagram att han fattat beslutet att avsluta sin hockeykarriär vid 31 års ålder.

”Det är tufft att kliva bort från sporten jag älskar, men ingenting är viktigare för mig än att få vara frisk och kunna leka med mina barn i många år framöver”, skriver Matteau i inlägget.

Skadefyllda säsonger

Matteau hade en misslyckad sejour i Sverige under säsongen 2022/23, då han hämtades in till Linköping från Colorado Avalanches organisation. Det blev emellertid bara en poäng på 16 matcher för Matteau innan han lämnade klubben och avslutade säsongen i tyska Ingolstadt.

De senaste två säsongerna har varit skadefyllda för Matteau, som förra säsongen spelade 15 grundseriematcher och 14 slutspelsmatcher och denna säsong endast kom till spel i 15 grundseriematcher för Cleveland Monsters i AHL.

NHL-debuterade som 18-åring

Stefan Matteau draftades i förstarundan av New Jersey 2012 och NHL-debuterade redan som 18-åring, då han spelade 17 matcher med Devils under säsongen 2012/13. Därefter hade Matteau svårt att få fotfäste i NHL, där han totalt samlade på sig 92 matcher för New Jersey, Montréal, Vegas, Columbus och Colorado.

”Tack till mina föräldrar för de uppoffringar de gjort för att stötta min dröm från allra första början. Tack till min fru för allt hon har gett upp för att stå vid min sida genom hela min karriär. Och tack till mina barn, att ha er vid min sida i detta ögonblick betyder allt. Jag älskar er”, skriver Matteau.