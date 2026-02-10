Uppgifter: Tre Kronor-tränaren aktuell för Brynäs

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Stefan Klockare kommer att lämna Tre Kronor efter säsongen.

Nu uppger Expressen att han uppvaktas av Brynäs för en roll i tränarstaben.

Stefan Klockare är uppvaktad av Brynäs enligt nya uppgifter. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

Det blir förändringar i Tre Kronor efter säsongen där Sam Hallam lämnar och Rikard Grönborg kommer att återvända som förbundskapten. När Hallam försvinner kommer även hans assisterande förbundskapten, Stefan Klockare, att lämna landslaget.

Klockare har ännu inte gjort klart med något nytt jobb efter tiden i Tre Kronor, till skillnad från Sam Hallam som är klar som huvudtränare för Genève-Servette i Schweiz. Det gör att spekulationerna nu tar fart kring vilket bås som 53-åringen kommer att stå i nästa säsong.

I Brynäs kan det mycket väl bli förändringar i tränarstaben. Niklas Gällstedt och Ove Molin har båda kontrakt men 65-årige Anders ”Masken” Carlsson har ett utgående avtal efter säsongen. Nyligen uttalade sig ”Masken” också om sin framtid och sade att han inte har haft några samtal med Brynäs.

Stefan Klockare kopplas ihop med Brynäs

Under tisdagen kommer Expressen nu med uppgifter om att Brynäs därför uppvaktar Stefan Klockare. Han uppges vara en av kandidaterna till att eventuellt ersätta Anders ”Masken” Carlsson i tränarstaben.

– Jag kommer inte att kommentera ett enda namn. Vi har pratat med många. Det har varit lite småintervjuer där vi pejlat läget. Men något beslut är vi inte framme vid. Speciellt eftersom vi ännu inte vet hur vi vill ha det med utökning, eller hur vi gör, säger Brynäs sportchef Johan Alcén till tidningen, och menar att Brynäs inte har bestämt sig för hur många namn som de ska ha i tränarstaben nästa säsong.

Stefan Klockare tillbringade åtta säsonger i Brynäs som spelare och vann SM-guld med klubben 1993. Som tränare har han sedan varit med och vunnit SM-guld med Skellefteå AIK både 2013 och 2014.

Tränaren är däremot fåordig om uppgifterna som nu kopplar ihop honom med en eventuell återkomst till Brynäs.

– Jag kan bara säga att jag vill bli klubblagstränare igen, och är öppen för allt, säger Klockare till Expressen.

Source: Brynäs IF @ Elite Prospects