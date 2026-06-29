Nye HV-tränaren förklarar - därför kunde han ha lämnat ishockeyn

Stefan Klockare om nya jobbet i HV71. Foto: Bildbyrån (Collage)

Stefan Klockare lämnade svensk klubblagshockey efter otaliga år i Skellefteå AIK , samt ett år som assisterande tränare till Niklas Erikson i Örebro Hockey. Han klev istället in i landslagets kavaj och tog plats som assisterande tränare till Sam Hallam i Tre Kronor.

Men efter fyra år, och sex stora turneringar, i landslagsbåset är Stefan Klockare nu tillbaka i klubblagshockeyn igen. Förra veckan presenterades han som ny assisterande tränare i HV71. Han återförenas därmed med Niklas Eriksson, men också med Nicklas Rahm som precis som Klockare fanns med i Tre Kronors stab.

– Det känns spännande. Det blir en ny erfarenhet, säger Stefan Klockare om HV71-jobbet och fortsätter:

– Jag har ju varit där många gånger, men bara som bortatränare, och det har alltid varit en härlig inramning runt matcherna. Jag ser fram emot att få uppleva det som HV-tränare.

Hur mycket spelade det in i ditt beslut att du jobbat med både Niklas Eriksson och Nicklas Rahm tidigare?

– Det är klart att mitt beslut delvis har att göra med att jag känner dem sedan tidigare. Det ger ju en liten trygghet att vi känner varandra och att jag vet hur de människorna fungerar. Jag gillar dem. Men om det varit avgörande...det låter jag vara osagt.

– Min största drivkraft har snarare varit att jag saknat att få jobba med hockey på heltid, eller hur man ska säga. Det har ju varit heltid tidigare också, men nu får man vara en del av den dagliga verksamheten. Det är min största drivkraft.

Stefan Klockare och Niklas Eriksson återförenas. Foto: Bildbyrån

Det har ju varit rörigt i HV71 på senare år, både på och utanför isen. Var det något du vägde in när du tog beslutet?

– Nej, jag skulle inte säga att jag vägt in det. Jag tycker HV71 känns spännande. Det är den bilden jag fått när jag pratat med Niklas och Nicklas och "Hulten" (sportchef, Johan Hult). Det är bra människor. Jag känner en framtidstro kring HV71 och tycker det känns spännande att få komma in och bidra med det jag kan göra. Sen är det klart att jag också pratat med annat folk som varit i HV.

– Jag tror nyckeln blir att göra saker tillsammans. Det här är inget enmansjobb. Ingen enskild tränare, ledare eller spelare kan lösa allt, utan vårt framgångsrecept kommer bli att få hela föreningen att jobba tillsammans.

"Visst har jag varit i kontakt med andra klubbar"

Som spelare gjorde Stefan Klockare många år i Brynäs och vann SM-guld 1993. Han gjorde nio säsonger i Elitserien och flyttade sedan till Skellefteå 2001 där han sedan blev kvar i 20 år. Direkt efter spelarkarriären blev Klockare assisterande tränare för A-laget och han var sedan kvar i klubben fram till 2021.

På tränarmeritlistan finns två SM-guld, 2013 och 2014,

Du har ju varit i HV71:s totala motsats, Skellefteå, där det fanns några nyckelpersoner som i princip var där under alla år. Tror du din erfarenhet i den klubben kan betyda något när du nu kommer till HV71?

– Ja, det tror jag. Jag hoppas jag kan delge lite tankar om vad som behövs för att vi ska nå framgång. Samtidigt är det här en ny erfarenhet, precis som det var när jag var i Örebro för fem år sedan. Jag var i Skellefteå i drygt 20 år, som spelare och tränare, och där känner jag till allting. Nu i HV71 är det bara Linus Lindström jag känner som person sedan tidigare.

Tidigare under våren ryktades Stefan Klockare även vara aktuell för en roll som assisterande tränare i andra SHL-klubbar, där Brynäs IF nämndes som ett konkret alternativ.

– Visst har jag varit i kontakt med lite andra klubbar. Men att det ska gå från "lite kontakt" till något konkret....Nej, där har det inte varit nära något.

Stefan Klockare är tillbaka i SHL – nu i HV71. Foto: Bildbyrån.

Foto: BILDBYRÃ N

Övervägde att lämna ishockeyn

54-åringen skapade förra veckan också rubriker när han i en poddintervju med Norrans "Snacket på schtan" berättade att han övervägde att lämna ishockeyn.

– Jag har faktiskt ingenting på tapeten just nu utan jag är arbetssökande och söker lite jobb. Jag är i valet och kvalet kring vad jag vill göra. Jag kan sakna ett civilt jobb faktiskt. Det är något som kittlar för mig ändå. Sedan får man se om det dyker upp något intressant hockeymässigt, då kanske man omvärderar. Men just nu är jag ganska mätt rent hockeymässigt. Det är ruggigt svårt att veta vad man vill göra. Det skulle vara intressant att jobba med ledarskap på ett vanligt företag också.

– Just nu skulle jag nog säga att det lutar mer åt att, om det dyker upp ett civilt jobb, då kommer jag nog att satsa helhjärtat på det, sade han då.

Bara några dagar senare presenterades han i stället för HV71 på ett tvåårskontrakt. För hockeysverige.se förklarar Stefan Klockare sitt uttalande.

– När man inte har något konkret på jobbsidan behöver man söka jobb vid sidan av hockeyn. Och visst har jag gjort det, säger han och fortsätter:

– Det jag kan sakna efter åren i landslaget är att ha kolleger som man jobbar tillsammans med dagligen. Och när HV71 kom in i bilden kändes det spännande. Jag känner en framtidstro i föreningen, och det kändes spännande och lockande. Därför valde jag att hoppa på det här jobbet.

Stefan Klockare i Tre Kronor-mundering. Foto: Bildbyrån.

Var det nära att du bestämde dig för att helt enkelt lämna hockeyn?

– Ja, det var väl lite både och det där. Men tanken slog mig ju, det ska jag villigt erkänna. Hade det kommit in ett annat jobb vet man aldrig hur det hade kunnat bli.

"Jag jobbar gärna tio år till med hockeyn"

Men nu ser Stefan Klockare inte längre något slut på tränarkarriären.

– Absolut inte. Jag ser det här som ett nytt kapitel och har, som jag var inne på, saknat att få jobba med människor dagligen. Förutom att spela själv är att vara tränare det roligaste jag vet. Jag jobbar gärna tio år till med hockeyn om jag får det - inget snack om det.

En intervju med Stefan Klockare om åren i Tre Kronor kommer under tisdagen.