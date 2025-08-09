Smällen: Överkörda i genrepet

Under lördagen spelade Småkronorna genrep inför nästa veckas Hlinka Gretzky Cup.

Då åkte man på en storförlust med 4–8 mot Finland.

Småkronorna blev överkörda av Finland i genrepet inför Hlinka Gretzky Cup.

Foto: Andreas Sandström/Bildbyrån (Arkivbild)

Det blev ingen rolig uppladdning inför nästa veckas Hlinka Gretzky Cup för Småkronorna.

Det svenska U18-landslaget spelade under lördagen genrep mot Finland i Slovakien – och åkte på en storförlust. Finland vann matchen med hela 8–4 efter att Pelicans backlöfte Samu Alalauri bjudit på fyra mål.

Släppte in sex mål under andra halvan av matchen

Sverige hade ett 2–2-resultat med sig efter den första perioden efter två powerplay-mål av Adam Andersson och Elton Hermansson. Halvvägs genom matchen hade man också en 3–2-ledning i matchen tack vare Hermanssons andra mål i matchen, innan Finland vände och vann matchen tack vare sex mål under matchens andra halva. Utöver Hermanssons två mål och Anderssons fullträff i den första perioden stod även Axel Elofsson för ett mål för Sverige.

Milo Tjärnlund inledde matchen mellan Småkronornas stolpar och släppte in två mål innan Douglas Nilsson, som släppte in sex mål, ersatte Rögle-målvakten efter halva matchen.

Småkronorna inleder Hlinka Gretzky Cup på måndag med en match mot Tyskland.

Småkronorna – Finland 4–8 (2–2, 2–3, 0–3)

Sverige: Elton Hermansson (2), Adam Andersson, Axel Elofsson.

Finland: Samu Alalauri (4), Vilho Vanhatalo (1), Oliver Suvanto (1), Jiko Laitinen (1), Oscar Hemming (1).