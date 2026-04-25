HV71-ikonen Simon Önerud är klar för ett nytt jobb efter karriärens slut.

Han kliver nu in som ny fystränare − i innebandyklubben Fagerhult Habo IB.

Simon Önerud fortsätter att samla på sig uppdrag efter karriärens slut. Foto: David Wreland/Bildbyrån

I mars 2024 spelade Simon Önerud sin sista ishockeymatch i karriären när HV71 vann i SHL-kvalet mot Oskarshamn. Han gick länge klubblös i väntan på en eventuell lösning för att fortsätta karriären men i slutändan blev det inget mer spel för Önerud som i stället avslutade sin karriär.

Efter spelarkarriärens slut har Önerud varit verksam som personlig tränare. Tidigare i år gick Hockeyettan-klubben Väsby IK ut med att Önerud får en roll i klubbens sportråd inför nästa säsong. Där kommer han att vara involverad i rekryteringsprocesser för både tränare och spelare till klubben.

Nu är det klart att Simon Önerud samtidigt också är klar för ett annat jobb. Han kliver nämligen in som fystränare hos innebandyklubben Fagerhult Habo IB.

− Det här känns kul och som ett inspirerande uppdrag att få arbeta med Fagerhult Habo IB. Föreningen är angelägen om att utveckla fysträningen och jag tror vi kan få mycket uträttat tillsammans, säger Önerud via klubbens Instagram-konto.

Önerud kommer att jobba för att stärka fysträningen i hela föreningen. Fagerhult Habo IB:s herrar spelar i andraligan Allsvenskan medan damerna spelar i tredjedivisionen Division 1.

− Vi är fullt inställda på att nästa säsong kommer ställa högre krav på både våra herrar och damer. Den här satsningen skall ge oss ett lyft både genom att vi kommer kunna träna bättre och med en högre intensitet, att spelarna kommer återhämta sig bättre mellan passen samt att vi i större utsträckning håller oss skadefria, säger föreningsutvecklaren Mikael Hill.

Simon Önerud spelade 627 SHL-matcher under sin karriär för HV71, Timrå och MoDo. Han vann SM-guld med HV71 både 2010 och 2017 samt var med och spelade HV tillbaka upp till SHL 2022.

