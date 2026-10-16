Uppgifter: Finske JVM-backen till Hockeyallsvenskan

Visby/Roma har fått en tuff start och ligger sist i Hockeyallsvenskan efter elva matcher. Laget har dessutom läckt rejält bakåt, och redan släppt in 50 mål.

Nu ser klubben ut att agera på backsidan.

Finsk JVM-back nära Visby

Enligt kvällstidningen är den 20-årige finske backen Sebastian Soini när att ansluta till ön. Soini kommer närmast från spel i Jukurit där han hittills gjort sju matcher. Han är även varit utlånad till Ässät i två matcher. Hittills har han inte noterats för några poäng.

Styrkan hos den reslige, 190 centimeter lång backen ska vara just defensiven. Soini draftades av Minnesota Wild i den femte rundan 2024 och representerade Finland i JVM 2025.