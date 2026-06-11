Martin Karlsson kan gå till Borlänge. Foto: Bildbyrån

Redan förra sommaren höll Martin Karlsson igång med Borlänge efter att han lämnat Leksand. Redan då hoppades Borlänge på att få till en signering med Karlsson, men istället flyttade han till Grenoble i Frankrike.

I Frankrike stod den Karlsson den senaste säsongen för 13 poäng på 37 matcher i högsta ligan. I mars berättade Karlsson för Hockeysverige att han hade förslag på bordet inför kommande säsong, men att han inte tagit något definitivt besked.

Martin Karlsson kan hamna i Borlänge

Nu meddelar Borlänge att klubben för samtal med Leksands-ikonen och hoppas hitta en lösning. Enligt Ola Ericsson är Karlsson inställd på att stanna i Sverige.

– Jag tror att vi står först i kön om han ska fortsätta spela hockey på en hyfsat hög nivå, säger Ericsson till Borlänge Tidning.

– Det var ju väldigt nära förra året, det var ju sista dagen som han drog. Det kom inte som en chock, men det var nära. Men jag hoppas att han eventuellt kan vara ett namn för oss nu.

Martin Karlsson har Smedjebacken HC som moderklubb. Han har spenderat majoriteten av sin karriär i Leksand bortsett några säsonger i Almtuna mellan 2012 till 2015.