Tiden i Nordamerika kommer inte att inledas i AHL för Samuel Jonsson.

Fjolårets succémålvakt i Hockeyallsvenskan skickas nu ner ännu ett steg, till ECHL.

– Det kommer vara en resa, har han tidigare sagt till hockeysverige.se.

Samuel Jonsson. Foto: Bildbyrån och Ronnie Rönnkvist (montage).

”Helt galet och overkligt”



Det var orden Samuel Jonsson använde när hockeysverige.se bad honom att beskriva känslorna efter att han, i april, skrivit på ett NHL-kontrakt med Edmonton Oilers. 21-åringen från Gävle hade bara ett år tidigare kommit från en tung säsong med omfattande höftoperation och spel i Hockeyettan, men tog ändå Hockeyallsvenskan med storm.



Nu väntar snart debuten i Nordamerika för succémålvakten, men inte i AHL.



Samtidigt som NHL-premiären står runt hörnet för Edmonton (mot Calgary Flames natten till torsdag), står det nämligen klart att Jonsson skickas ner ytterligare ett steg i organisationen. Farmarlaget Bakersfield Condors väljer istället att satsa på bland annat Matt Tomkins (tidigare Frölunda och Färjestad), vilket gör att Jonsson hamnar i ECHL och Fort Wayne Komets.



– Det är en konkurrenssituation överallt och allt ska inte hända första säsongen. Det kommer vara en resa och mycket nytt. Jag kommer dit med den mindre isen och allt runtomkring. Någonstans är ändå slutmålet att få stå där och spela i NHL, har Jonsson tidigare sagt till hockeysverige.se.

Ollas får fortsätta i ECHL

Även Hugo Ollas, tidigare i Linköping, får samma besked inför AHL-säsongens första matcher.



För 23-åringen, som tagit vägen via college och NCAA, blir detta en fortsättning i ligan efter att han spelade 33 matcher för Worcester Railers och Bloomington Bison under förra året. Ollas valdes av New York Rangers i sjunde rundan av NHL-draften 2020 och inleder nu sin andra säsong på seniornivå. Dessförinnan var det som sagt college som gällde.

