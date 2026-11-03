Ryder Rolston avslöjar anledningen till udda detaljen

Ryder Rolston har uppmärksammats med sitt sätt att täcka pucken.

AVICII ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)

AIK Hockeys nya stjärnforward för säsongen Ryder Rolston har verkligen presenterat sig. I fredags stod han för ett hattrick i ett fullsatt Avicci Area och sänkte Leksands IF i vad många såg som "årets match" i HockeyAllsvenskan.

Något som blivit uppmärksammat i Rolstons spel är sättet han skyddar pucken på mot motståndarna och hur han byter hand med klubban. Till hockeysverige.se förklarar 25-åringen om sin speciella teknik.

– Istället för att använda min axel använder jag en kraftig arm. Det är lite mer som man gör i amerikansk fotboll än i hockey, men det är så jag blivit upplärd, skrattar han.

Vanligtvis när en högerfattad spelare skyddar pucken används den vänstra axeln till att hålla bort motståndaren och minska räckvidden till pucken. Rolston byter istället klubban till sin högerhand och använder vänstra armen till att hålla bort motståndaren. Något som vi väldigt sällan ser i svensk hockey.

– Från ung ålder får man lära sig att ta bort en hand på klubban i USA, så jag har alltid gjort så av mig själv.

Uppmärksammats sedan solomålet

Det var under säsongens första bortamöte mot Almtuna IS som detta först uppmärksammades. I andraperioden sköt Rolston 2-1 till AIK genom en riktig soloprestation. Det var förarbetet till målet som har uppmärksammats då han använder sig av sitt speciella sätt att täcka pucken för att komma runt Almtuna-forwarden, och prickskjöt in ledningen. Sedan dess har vi sett detta några gånger per match.

– Jag tror det ger mig bättre kontroll och gör det lättare att hålla undan motståndarna, säger han.

Trivs i AIK

Under inledningen av säsongen har Rolston tillhört den tilltänkta offensiva kedjan tillsammans med lagkaptenen Oscar Nord och det andra amerikanska nyförvärvet för säsongen Tyler Vesel. Han har själv varit kritisk till sitt eget spel men ser ut att ha kul på isen. Mot Leksand fick vi se både ett volley och straffmål samt fotbollsdribblingar i mittzonen när klubban gick av.

Han avslutar med att hylla fansen som är på matcherna. AIK har högst publiksnitt per match i hela HockeyAllsvenskan med 6553 personer.

– Det är otroligt. Vi har dom bästa fansen i hela Europa. Det är ett nöje att vara ute på isen och spela för dom.