Ryder Rolston blev hattrickhjälte för AIK i glödheta toppmötet.

Foto: Michael Campanella/Bildbyrån

AVICCI ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Rolston är en av spetsspelarna som AIK Hockey har tagit in till denna säsongen. Under fredagskvällen spelade han med sitt AIK för andra gången den här säsongen i ett fullsatt Avicii Arena mot Leksands IF. Matchen slutade 3-2 till AIK efter straffläggning där Rolston gjorde ett hatrick, med sitt straffmål inräknat som avgörande.

– Jag visste inte att man fick ett mål om man gjorde det avgörande målet, det är coolt. Egentligen är jag bara glad att vi vann, skrattar tremålsskytten efter matchen och fortsätter:

– Jag hade en idé och en bra match så jag antar att dom ville skicka fram någon som hade en "het" klubba. Turligt nog fick jag in den i "five hole" (mellan benen).

Ryder Rolston är kritisk mot sig själv

Med kvällens match inräknad har Rolston gjort sju mål på 16 matcher men han är ändå kritisk mot sin målproduktion.

– Det har varit problemet hela säsongen, jag har inte varit så nöjd med mitt spel. Jag har fått mycket chanser och borde skapat ännu mer, men hade jag inte haft chanserna hade jag varit orolig.

Fler mål hade det kunnat bli under kvällen men chanserna missade amerikanaren. Senaste gången han gjorde tre mål i en match var när han gick på college, skrattar han.

Leksand vände matchbilden: "Sånt som händer"

Senast AIK spelade i Avicci Arena var det MoDo Hockey som stod för motståndet. Matchen slutade 3-0 till MoDo och det var en lärdom till kvällens match enligt Rolston.

– Jag tror att vi inte var för överväldigade ikväll, som vi var i den första matchen här, och det gjorde att vi spelade bra.

Trots en jämn början blev andra perioden en tillbakapressad period för Leksand. AIK gjorde 2-0 men detta skulle ändras helt till tredje perioden. I tredje perioden tog Leksand över matchen helt och lyckades vända matchbilden så AIK var väldigt pressade. Det tog 28 sekunder för Leksand att gå från 2-0 till 2-2 så att matchen gick till övertid och straffar där AIK lyckades få extrapoängen.

– Hockey är en sport med studsar och de är ett bra lag. De ligger tvåa av en anledning. Dom har bra spelare och det är sånt som händer. Man kan inte kontrollera allt och de fick några turliga studsar, säger Ryder Rolston.

Det ska AIK jobba på: "Har varit vår akilleshäl"

AIK har tappat sin ledning under en del matcher denna säsong. Det gjorde dom återigen ikväll och detta är någonting som de måste jobba vidare på framöver.

– En stor grej för oss är att inte ge iväg vår ledning i den tredje perioden, det har varit våt akilleshäl. Men trots att vi släpper in två mål ikväll gick ingen ner sig och supportrarna var bra och fortsatte vara högljudda. Det är en stor viktig faktor i hockey, avslutar matchhjälten.