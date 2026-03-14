Linköping säkrade segern mot Rögle i andra matchen

Linköping vann med 3–1 mot Rögle

Felicia Levin avgjorde för Linköping

Andra raka segern för Linköping

Segern hemma i andra matchen med 3–1 (1–0, 1–0, 1–1) gör att Linköping har vunnit matchserien mot Rögle i kvalet till SDHL. Linköping vann serien i två raka matcher.

Linköping–Rögle – mål för mål

Naomi Rogge gjorde 1–0 till Linköping efter 16.52 på passning från Haruka Toko och Lova Blom.

Efter 40 sekunder i andra perioden slog Felicia Levin till på pass av Naomi Rogge och Haruka Toko och gjorde 2–0.

9.33 in i tredje perioden satte Lova Blom pucken framspelad av Madeleine Leidt och Naomi Rogge och ökade ledningen. Margot Huot-Marchand stod för målet när Rögle reducerade till 3–1 med 48 sekunder kvar att spela. Men mer än så orkade Rögle inte med.

Naomi Rogge gjorde ett mål för Linköping och två målgivande passningar.

Linköping–Rögle 3–1 (1–0, 1–0, 1–1)

Kvalet till SDHL

Första perioden: 1–0 (16.52) Naomi Rogge (Haruka Toko, Lova Blom).

Andra perioden: 2–0 (20.40) Felicia Levin (Naomi Rogge, Haruka Toko).

Tredje perioden: 3–0 (49.33) Lova Blom (Madeleine Leidt, Naomi Rogge), 3–1 (59.12) Margot Huot-Marchand.

Ställning i serien: Linköping–Rögle 2–0