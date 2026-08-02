Gröna, men redo: "Vi har höga förhoppningar"

Oskar Jellvik och Axel Kumlin byter NCAA mot SHL.

Foto: Bildbyrån (montage).

En intervju med Hampus Sjöström om "collegeinvasionen" kommer på hockeysverige.se.

Två målvakter, åtta backar och 15 forwards är på plats när Rögle BK nu återsamlas för att ta revansch efter SM-finalförlusten mot Skellefteå. Sju nya spelare har kommit in, men ett par av dessa sticker ut lite extra: Oskar Jellvik och Axel Kumlin. Två college-värvningar som båda, trots sin ålder, faktiskt ska göra sin första riktiga proffssäsong.

Steget i sig, från NCAA, är inget nytt, men till 2026/27 har Hampus Sjöström inte bara lagt ett ägg i den korgen. Något sportchefen delvis förklarar genom att peka på en liga som bara blir bättre och bättre.

– Jag har fått stifta en bekantskap med båda för en tid sedan, men det var mer i roller runt omkring landslagen. Sen har jag haft god kännedom om dem, både som karaktärer och som spelare. Det ska bli kul att se vad de kan uträtta i sin nya miljö – i SHL, säger även Sjöström när hockeysverige.se når honom strax innan försäsongen drar igång på riktigt.

Vad hoppas du att de ska kliva in och bidra med?

– Dels ung entusiasm och högt driv. De har fått en bra resa där borta, med bra skolning och en bra omgivning, som såklart ska bli intressant att se vad den kan mynna ut i här i seniormiljö i SHL. Det är två intressanta spelare med goda grundförutsättningar för att bli framgångsrika där också. Sen kommer det såklart att krävas en del tålamod och hårt jobb till en början för att etablera sig.

Kan få stora roller: "Ska bidra mycket i det"

Oskar Jellvik, fostrad i Täby och Djurgårdens IF Hockey, valdes av Boston Bruins i femte rundan av NHL-draften 2021. Därefter blev det också spel på Boston College under fyra säsonger. Nu får den 23-årige forwarden chansen i SHL – trots endast nio matcher förra säsongen, på grund av skada.

– Han har egentligen under alla sina ungdomsår varit en spelskicklig spelare med högt IQ. Han har kapacitet att bidra med produktion, och jag tycker att han tävlar också, det finns inget avkall i den bemärkelsen heller. Det är en spelare som ska bidra mycket i det offensiva spelet och sådana bitar som känns intressanta att få hjälpa honom att låsa upp i seniormiljö, säger Hampus Sjöström.

Även Axel Kumlin har en bakgrund i Täby, men har istället nått SHL via Frölunda HC, USHL och NCAA. I hans fall ropade ingen NHL-klubb vid någon draft, men vid 24 års ålder är det dags att kliva in i rampljuset.

– Det är också en spelare med högt IQ, duktig skridskoåkare. Han har väl genomgående i sin karriär varit en bra tvåvägsback, kanske fått en lite mer defensiv prägel på senare år. Det är något som jag tror att han kommer att kunna bidra med hos oss också. Han kommer att passa bra in i sättet vi vill försvara och spela i vår speluppbyggnad, säger Sjöström.

Båda har tvåårskontrakt. Hur stora roller ser du dem i första och andra året?

– Det kan bara de själva sätta stopp för egentligen. De ska få chansen att spela och konkurrera precis som alla andra. Sen får vi se exakt i hur stor utsträckning det blir, men vi har höga förhoppningar på att de ska konkurrera i väldigt stor utsträckning och kunna bidra i både fem mot fem och i special teams.

Så har Rögle scoutat Jellvik och Kumlin

Oavsett detta går det dock inte att undkomma att både Jellvik och Kumlin kliver in i SHL från en liga där snittåldern ligger mellan 20 och 23.

Hampus Sjöström bekräftar också att åldersprofilen på NCAA är något han fått ta i beaktning när han scoutat och värvat collegespelarna. Men trycker samtidigt på att erfarenheten från den mindre nordamerikanska rinken kan ge utdelning i Sverige.

– Ja, det är klart. All nordamerikansk hockey ser lite annorlunda ut egentligen. Vi tittar på de grundförutsättningarna som vi tror kommer att passa bra i SHL, och då blir det såklart mycket kring skridskoåkningen och hanteringen av att ha puck på små ytor. Där ser vi kanske att det finns mer att hämta när ytorna blir lite större också, om man kan ta tillvara på det, säger han och fortsätter.

– Mycket sitter såklart i spelsinnet och i händer och fötter. Men där är det inga skillnader egentligen, det måste de behärska där också, även fast ambitionerna med pucken kan se lite annorlunda ut där eftersom det är ett snabbare spel och kanske lite kortare tid med pucken.