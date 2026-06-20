Rodrigo Abols ser ut att lämna Flyers, kan det öppna för Rögle?

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"Det är inte högaktuellt just nu. Det har inte utvecklats i några närmanden från vår sida och vi får se vart framtiden tar vägen. Jag får inga signaler om att hans ambitioner är att spela i Sverige kommande säsong."

Så sade Rögles sportchef Hampus Sjöström om drömvärvningen Rodrigo Abols till Helsingborgs Dagblad tidigare i veckan.

Nu kan dock dörren ändå öppnas lite på glänt.

I en intervju med The Hockey News säger Daniel Brière, som är general manager för Philadelphia Flyers, att Rodrigo Abols sannolikt kommer att lämna klubben när hans kontrakt löper ut. Det innebär att Flyers alltså släpper Abols för att bli free agent på NHL -marknaden från och med första juli.

Om Rodrigo Abols sedan inte skulle få något nytt NHL-kontrakt av en annan klubb på free agent-marknaden kommer letten alltså att få blicka tillbaka mot Europa igen. Där skulle Rögle, och sannolikt även Schweiz , vara heta alternativ för centern.

Lämnade Rögle för NHL – men kan en återkomst nu bli aktuell?

Rögle värvade Rodrigo Abols från Örebro inför säsongen 2023/24. Abols var sedan en jätte för Rögle under slutspelet där han bar Rögle till final mot Skellefteå 2024 vilket sedan ledde till att han fick ett NHL-kontrakt av Philadelphia Flyers. Under sin första säsong i Nordamerika gjorde Abols 32 poäng på 47 matcher i AHL med farmarlaget Lehigh Valley Phantoms. Han kom sedan också upp och fick göra 22 NHL-matcher med Flyers där han noterades för fem poäng.

Förra året skrev Abols på ett nytt avtal med Philadelphia Flyers och han tog sedan en ordinarie tröja i NHL. Där blev det tio poäng på 42 matcher för letten innan han bröt benet i en match mot New York Rangers vilket gjorde att Abols missade både OS med Lettland och resten av säsongen i NHL.

Rodrigo Abols har gjort 64 NHL-matcher för Philadelphia Flyers de senaste två säsongerna. Det återstår att se om han blir kvar i Nordamerika eller om en återkomst till Rögle kan bli aktuell. Tidigare i sin karriär har Abols gjort 163 poäng på 266 matcher i SHL med Örebro och Rögle.