Gavin McKenna och William Nylander – ett nytt radarpar i Toronto?

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Nu inleds träningslägrena på allvar inför den nya NHL-säsongen.

På plats i Toronto finns då draftettan Gavin McKenna och talangen väntas kliva rakt in i Maple Leafs laguppställning för att vara ordinarie i NHL. Han nämns då som en stark kandidat till Calder Trophy, i konkurrens med Ivar Stenberg, om priset som NHL:s bästa rookie.

Torontos nya coach, Jim Hiller, menade då under gårdagen att McKenna kommer att få en bra chans till spel direkt.

– Vi kommer att vara smarta där. Vi sätter inget tak på honom utan det är han själv som kommer att diktera var han spelar i laget. Han kommer att visa, genom sitt spel, var han ska passa in i laguppställningen, sade Jim Hiller enligt nhl.com och fortsatte:

– Alla vet att han kommer att bli en otrolig spelare i ligan. Han har också väldigt bra support i from av två tidigare ettor som Auston Matthews och John Tavares och vi har även toppspelare som William Nylander och Matthew Knies, samt även en kille som Easton Cowan som också är en ung spelare på väg upp. Han kommer att ha ett bra stöd runt omkring sig oavsett.

Gavin McKenna paras ihop med William Nylander i Toronto

Under torsdagen genomförde Toronto Maple Leafs också sin första officiella träning inför den stundande säsongen. Där kom det också en fingervisning kring hur Toronto tänker kring var McKenna ska få spela.

18-åringen parades nämligen ihop i en kedja med William Nylander på andra kanten samt med John Tavares som center. I en annan kedja satte Toronto ihop Auston Matthews med Jack Roslovic och Matthew Knies. Det ser alltså ut som att McKenna kommer att få spela med svenske Nylander inför den nya säsongen.

Enligt tränaren Jim Hiller har Gavin McKenna då redan också imponerat på sina nya lagkamrater.

– Alla som har varit här i byggnaden och sett honom på is kan redan vittna om att han har förbättras på den här korta tiden. Han har säkert redan fått mer självförtroende och börjar bli mer bekväm här. De andra spelarna har också märkt hur skicklig han är. Han har redan visat upp det nu i början och visar att han tar steg för att bli bättre.