Två stora hockeyprofiler ska vara med i Mästarnas Mästare 2026.

De tidigare vinnarna Peter Forsberg och Danijela Rundqvist ska delta i programmet igen.

Danijela Rundqvist och Peter Forsberg ska tävla tillsammans i Mästarnas Mästare. Foto: Bildbyrån

2015 vann Danijela Rundqvist Mästarnas Mästare och året därpå var det en annan hockeylegendar som tog hem tävlingen. Peter Forsberg vann nämligen 2016 års upplaga av programmet.

Under tisdagsmorgonen står det klart att de båda kommer att återvända för att tävla i Mästarnas Mästare igen, meddelar SVT. Den här gången kommer de dock att tävla som ett lag och representera Ishockey. Upplägget i det nya Mästarnas Mästare är att tio tidigare deltagare, varav sju vinnare från förr, kommer att återvända för att tävla i fem olika lag om vem som verkligen är bäst av de bästa.

Hockeylaget med Peter Forsberg och Danijela Rundqvist kommer då att ställas mot Anja Pärson och André Myhrer (Alpint), Anders Södergren och Magdalena Forsberg (Skidor/skidskytte), Michael Tornéus och Emma Green (Friidrott) samt Lars Frölander och Therese Alshammar (Simning). Peter Forsberg är äldst av alla deltagare i den kommande upplagan med sina 52 år medan Danijela Rundqvist, 40, är en av de yngsta tävlande.

Peter Forsberg och Danijela Rundqvist – två av svensk hockeys största

Peter Forsberg är en av svensk hockeys största genom tiderna – och en av de kändaste idrottsmännen i Sverige över huvud taget. Han gjorde 885 poäng på 708 matcher i världens bästa hockeyliga NHL där han spelade med Québec Nordiques, Colorado Avalanche, Philadelphia Flyers och Nashville Predators. ”Foppa” är en av våra mest meriterade spelare genom tiderna då han vann två Stanley Cups med Colorado (1996 och 2001), var med och vann båda Sveriges OS-guld (1994 och 2006) samt vann VM-guld med Tre Kronor två gånger (1992 och 1998). Han är då med i ”Triple Gold Club” och är en av endast tre spelare i hockeyhistorien att ha vunnit Stanley Cup, OS-guld och VM-guld flera gånger vardera.

Danijela Rundqvist är en av de största inom svensk damhockey. Hon spelade för klubbar som AIK, SDE, Djurgården och Södertälje i sin karriär och var även en tongivande spelare för Damkronorna. Hon var en del av laget som tog det historiska OS-silvret 2006 och på meritlistan har hon även ett OS-brons (2002) samt två VM-brons (2005 och 2007). 2008 utsågs hon till den bästa svenska damspelaren och hon vann SM-guld med AIK 2009. Rundqvist var också med som ledare när Djurgården vann SM-guld 2017.