Oskar Olausson är klar för Frölunda efter fem säsonger i Nordamerika. Forwarden vänder nu hem till SHL som en tilltänkt toppspelare.

Det var sommaren 2021 som Oskar Olausson valde att lämna Frölunda för spel i Nordamerika. Efter en säsong i den kanadensiska juniorligan OHL skrev han kontrakt med Colorado Avalanche. Väl där blev det för det mesta spel i AHL, där han gjort över 200 matcher. På meritlistan finns även fyra framträdanden i NHL.

Inför den här säsongen flyttade svensken till Minnesotas organisation, men inte heller där slog han sig in i NHL.

Forwarden har under sin tid i Nordamerika tillhört två av de absolut bästa klubbarna i NHL. Nu väntar också en flytt hem till Sverige. För från och med nästa säsong är Tranåssonen klar för spel i Frölunda.

— Oskar är en ung spännande forward som har vissa likheter med Cederqvist (Filip). Han är en offensivt skicklig spelare med bra storlek, skott och skridskoåkning, säger sportchef Fredrik Sjöström i ett pressmeddelande.

23-åringen har tidigare spelat i HV71 där han gick hockeygymnasiet. Under junioråren blev det även två junior-VM med ett brons som resultat. I HV71 blev det 16 framträdanden i SHL för Oskar Olausson och nu väntar en ny chans i ligan. Den här gången i den förmodade toppklubben Frölunda.

— Det var mycket som lockade. Frölunda är bra på att utveckla spelare och jag har bara hört gott om föreningen. Det kändes rätt och ett bra steg för mig, jag är taggad.

Kontraktet är skrivet över två år, fram till sommaren 2028.

