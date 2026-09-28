Jonas Holøs tar över som spelande tränare i Sparta Sarpsborg.

Foto: Simon Hastegård / Bildbyrån.

Det var med bara en vecka kvar till premiären som beskedet kom att Sparta Sarpsborg ansöker om konkurs. Den klassiska norska klubben var då tvungna att dra sig ur serien och entledigade alla sina spelare.

För Hockeysverige.se har Anton Gradin tidigare berättat om den märkliga försäsongen i klubben.

– Det har varit speciellt, faktiskt. Vi mötte både AIK och Almtuna i Sverige. Det hade börjat strula lite med löner då. Vissa spelare i laget hade inte fått sin lön, och någon annan fick en sen lön. Det var mycket snack i omklädningsrummet men de sa att det skulle vara lugnt, att lönerna skulle komma. "Har vi råd att åka till Stockholm borde det vara lugnt," tänkte vi. Direkt när vi kom hem fick veta att det var rätt illa, berättade forwarden för ett par veckor sedan.

Jonas Holøs blir spelande tränare i Sparta

Nu har det gått ett par veckor sedan det chockartade beskedet. Då meddelar klubben också att de inte lägger ner verksamheten. Istället väntar nu en omstart i den norska tredje divisionen.

Tar över klubben gör Jonas Holøs som under sin spelarkarriär gjorde åtta säsonger i SHL. Där var han en stor profil i framför allt Färjestad BK, men det blev även två säsonger i Linköping HC. Nu kommer han att göra comeback som spelare samtidigt som han även kommer att agera som huvudtränare.

39-åringen har inte spelat sedan säsongen 21/22 då det blev tio matcher i Tyskland med Kölner Haie. Sedan spelarkarriären tog slut har backen jobbat i Sparta Sarpsborg samt i det norska landslaget.