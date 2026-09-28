Nick Blankenburg har spelat till sig ett kontrakt med Toronto Maple Leafs.

Foto: David Kirouac-Imagn Images / USA Today Sports

Den här texten publicerades ursprungligen på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

En back har spelat till sig ett nytt kontrakt efter träningslägret.

På söndagen meddelade Toronto Maple Leafs att laget har skrivit ett ettårskontrakt med försvararen Nick Blankenburg. Avtalet har en lönetaksträff på 1,4 miljoner dollar för säsongen 2026/27.

Blankenburg var en unrestricted free agent efter att hans tvåårskontrakt, som han skrev på med Nashville Predators i juli 2024, löpte ut i somras. Det kontraktet låg på ligans minimilön på 775 000 dollar.

Blankenburg kom till Maple Leafs träningsläger på ett provkontrakt (professional tryout). Med sina insatser under den senaste veckan har han tydligt visat att han förtjänar en plats i truppen inför säsongspremiären. Han spelade i två av lagets fyra försäsongsmatcher med ett snitt på drygt 19 minuters istid per match. Han noterades för en assist under onsdagens 4–2-seger mot Ottawa Senators och avslutade försäsongen med -1 i plus/minus-statistiken.

Nick Blankenburg klar för Toronto Maple Leafs

Blankenburg kommer mest sannolikt att användas som sjundeback om Leafs lyckas hålla sig skadefria under året. Med en etablerad topp fyra bestående av Morgan Rielly, Darren Raddysh, Jake McCabe och Chris Tanev kan Blankenburg rotera i det tredje backparet, där huvudtränaren Jim Hiller kan växla mellan honom och Troy Stecher.

Det är något överraskande att Blankenburg var utan kontrakt så här länge. 28-åringen kommer från sin karriärmässigt bästa NHL-säsong. Efter en imponerande start på säsongen 2025/26 i Predators trejdades han till Colorado Avalanche inför trade deadline. Han gjorde bara två mål och tre poäng på 12 grundseriematcher för de blivande Presidents' Trophy-vinnarna, samt ett mål på fem framträdanden i Stanley Cup-slutspelet. Trots det satte den 175 cm långe backen nya personliga rekord i antal mål (8), assist (16) och poäng (24) under grundserien.

På totalt 176 grundseriematcher i ligan har den tidigare Michigan Wolverine-spelaren noterats för 18 mål och 40 assist för 58 poäng.

Leafs inleder sin säsong 2026/27 den 29 september mot Montreal Canadiens.