KLART: Här hamnar Nick Shore

Nick Shore lämnar SHL efter fyra år.

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Under säsongen 2022/23 flyttade Nick Shore till Sverige när han skrev på för HV71. Över fyra säsonger har amerikanen sedan varit en toppcenter på SHL-nivå för både HV samt Linköping.

I våras stod det klart att Shore lämnade Linköping efter två säsonger sedan hans kontrakt med klubben löpt ut. I juni kom däremot Expressen med uppgifter om att det fanns en chans att Shore kunde bli kvar i LHC trots allt. Enligt tidningen ska klubben ha övervägt att erbjuda centern ett kontrakt efter tappet av Eskild Bakke Olsen till NHL.

Men nej, det blir inget fortsatt spel i vare sig Linköping eller SHL för Nick Shore. Han är i stället klar för en flytt till Schweiz . Där skriver Nick Shore på för HC Lugano.

– Nick är en spelfördelande center som har väldigt mycket erfarenhet från spel på toppnivå. Han är en spelare som sätter laget först och kommer att bidra med stabilitet över hela isen. Han är väldigt användbar i alla situationer på isen och kommer att passa in perfekt i vår miljö, säger sportchefen Janick Steinmann på klubbens hemsida .

Nick Shore skriver korttidskontrakt i Lugano

Nick Shores kontrakt med Lugano gäller i första hand till slutet av oktober, men inkluderar en option för hela säsongen 2026/27. Shore skulle alltså eventuellt kunna bli tillgänglig på marknaden igen till hösten ifall optionen i avtalet inte nyttjas.

Shore imponerade direkt när han först kom till Sverige då han gjorde 18 poäng på 25 matcher i HV71 och var en bidragande faktor till att laget undvek kvalspel 2023. Säsongen 2023/24 var han sedan ännu bättre med 31 poäng på 39 matcher i HV-tröjan. Under tiden i Linköping har Nick Shore däremot inte varit lika framgångsrik med 22 respektive 28 poäng under sina två säsonger i LHC. Totalt noterades Shore för 99 poäng på 157 SHL-matcher över fyra säsonger.

Flytten till Lugano innebär Shores tredje sejour i Schweiz. Han har tidigare spelat för EV Zug säsongen 2020/21 och Ambrí-Piotta säsongen 2022/23. Under tiden i Zug 2021 var Shore med och hjälpte klubben till att bli schweiziska mästare. Nick Shore har tidigare i sin karriär också spelat 299 NHL-matcher för Los Angeles Kings, Ottawa Senators, Calgary Flames, Toronto Maple Leafs och Winnipeg Jets. 2015 blev han också Calder Cup-mästare med Manchester Monarchs i AHL.