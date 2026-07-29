Lämnar NHL – här är svenskens nya klubb

Jacob Moverare är tillbaka i Europa efter åren i LA Kings.

Foto: Ric Tapia via AP/Alamy

2016 draftades Jacob Moverare av Los Angeles Kings i fjärde rundan. 2020 tog han sedan klivet över till Nordamerika för spel i LA Kings organisation. Han kom sedan att göra NHL-debut för Kings i januari 2022 och har därefter varvat NHL med spel i farmarlaget Ontario Reign.

Efter den senaste säsongen fick Jacob Moverare däremot inget nytt kontrakt av Los Angeles Kings utan blev i stället free agent i Nordamerika. Han har dock inte fått något nytt NHL-kontrakt sedan marknaden öppnade för fyra veckor sedan.

Nu står det nämligen klart att Moverare i stället flyttar tillbaka till Europa. Det blir däremot ingen återkomst hem till Sverige. I stället är 27-åringen klar för EV Zug. Moverare har tecknat ett tvåårskontrakt med den schweiziska storklubben.

– Jag ser verkligen fram emot att få spela framför klubbens supportrar och ge allt för det här laget. De kommande dagarna ser jag fram emot att få lära känna klubben, mina nya lagkamrater och snabbt göra Zug till mitt nya hem, säger Moverare på klubbens hemsida .

Jacob Moverare klar för EV Zug

Sedan debuten i världens bästa hockeyliga har Jacob Moverare spelat minst en match i NHL fem säsonger i rad. Han har dock aldrig riktigt fått fäste i Kings laguppställning utan också frekvent fått spela i farmarligan AHL. Som mest har Moverare gjort 49 NHL-matcher under en säsong i Kings, vilket var 2024/25.

Under förra säsongen spelade Moverare 15 NHL-matcher för LA Kings.

– Jacob förkroppsligar många av de egenskaper som vi värdesätter som organisation. Han är en person med stark karaktär och är en sann lagspelare. På isen är han en stor och rörlig back med ett högt hockey-IQ som nu går in i toppen av sin karriär. Vi är glada att kunna välkomna honom till EVZ, säger klubbens general manager Ted Suihkonen.

Totalt noterades Jacob Moverare för elva poäng på 109 NHL-matcher i Los Angeles Kings. Han gjorde även 71 poäng på 163 matcher i AHL.

Moverare kommer från Östersund men spelade sedan juniorhockey i både Skellefteå och HV71. Han kom sedan att göra två SHL-säsonger med Frölunda mellan 2018 och 2020 där han bland annat var med och vann SM-guld 2019.