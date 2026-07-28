KLART: Klubbvalet - efter succén i Kalmar

Jacob Crespin byter Sverige mot Finland.

Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån.

När Jacob Crespin klev in i Kalmar HC hade han aldrig tidigare spelat i Hockeyallsvenskan. Ändå dominerade han snabbt i sin målbur, och etablerade sig som en av andradivisionens främsta på sin position.

När 2025/26 sedan tog slut blev det tydligt att nästa steg skulle bli på en högre nivå, vilket Crespin även erkände att han siktade på. Trots att det tidigare funnits intresse från SHL uppgav sedan Expressen att en icke namngiven finsk klubb gjort klart med 27-åringen.

Nu meddelar Liiga-klubben HPK att det deras tröja som Jacob Crespin kommer att bära från och med 2026/27-säsongen.

– Jacob är en stor målvakt som slog igenom i Sverige först i senare ålder, som vi följt länge och som vi fått goda rekommendationer från. Förra säsongen vann han flest matcher av alla målvakter i HockeyAllsvenskan och var den absolut bästa målvakten i hela ligan, säger HPK:s Jukka Voutilainen.

Kontraktet är skrivet över två år.