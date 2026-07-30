KLART: Här hamnar OS-svensken

Mikael Frycklund blir kvar i Italien.

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2023 lämnade Mikael Frycklund sin moderklubb Västerås och flyttade ner till Italien . Där skrev han på för Pustertal och blev sedan också italiensk medborgare för att kunna spela i Italiens landslag. I år har Frycklund därmed fått spela både OS och VM för Italien.

I slutet av juni kom dock det oväntade beskedet att Frycklund fick lämna Pustertal efter tre säsonger sedan han inte erbjudits ett nytt kontrakt. Därmed blev 33-åringen tillgänglig på marknaden inför den kommande säsongen.

Nu har centern hittat sin nya klubbadress .

Inför nästa säsong har ICEHL utökats från 13 till 14 lag och den nya klubben är Milano Hockey Club som kliver in i ligan till hösten. Nu blir Mikael Frycklund den första svensken i klubben då han skriver på ett kontrakt för 2026/27.

– Min prioritet var att stanna och spela i Italien, och så fort jag hörde talas om Milanos intresse tvekade jag inte en sekund. Jag är glad över att kunna få vara med och bidra till lanseringen av ett viktigt nytt projekt i en stad som är så rik på charm och sporthistoria. Det är en stimulerande utmaning, som också för mig närmare min familj, som bor i Lombardiet-regionen, säger Frycklund i ett pressmeddelande .

33-åringen kommer från Västerås och spelade flera säsonger i VIK. Han var en toppcenter i HockeyAllsvenskan under flera år och gjorde som bäst 50 poäng på 44 matcher för Västerås säsongen 2021/22. Mellan 2019 och 2021 spelade Frycklund två säsonger i SHL med Linköping . Förutom Västerås har Frycklund också spelat för Asplöven, Tingsryd och MoDo under sin karriär.

Mikael Frycklund har gjort 209 poäng på 397 matcher i HockeyAllsvenskan under sin karriär samt tio poäng på 52 SHL-matcher. I Pustertal gjorde Frycklund 95 poäng på 165 matcher i ICEHL. Under årets OS gick han poänglös från fyra matcher och han noterades sedan för 0+3 på sju VM-matcher.