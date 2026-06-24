OS-svensken tvingas lämna

Mikael Frycklund får leta efter en ny klubbadress.

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För tre år sedan lämnade Mikael Frycklund sitt Västerås och flyttade utomlands. Han skrev på för HC Pustertal i Italien och han fick sedan också en plats i det italienska landslaget. Det ledde till att han fick spela hemma-OS för Italien i Milano i februari.

Frycklund gick poänglös från Italiens fyra OS-matcher och han spelade sedan också Hockey-VM för Italien i våras. Där stod han för tre poäng på sju matcher men Italien förlorade alla sju matcherna och åker ner till B-VM igen.

De senaste tre säsongerna har Mikael Frycklund spelat för italienska Pustertal i ICEHL . Där har han stått för 28, 29 och 25 poäng. Efter att Pustertal gått till final och förlorat mot Graz99ers står det nu klart att det blir det sista som Frycklund gör i klubben.

Klubben bekräftar nämligen att de går skilda vägar med Mikael Frycklund och inte erbjuder svensken ett nytt kontrakt. Han blir därmed klubblös och får leta efter en ny möjlighet till den kommande säsongen.

Totalt blev det 95 poäng på 165 matcher för Mikael Frycklund i Pustertal.

33-åringen kommer från Västerås och har VIK som moderklubb. Han var en toppcenter i HockeyAllsvenskan under flera år och gjorde som bäst 50 poäng på 44 matcher för Västerås säsongen 2021/22. Mellan 2019 och 2021 spelade Frycklund två säsonger i SHL med Linköping . Förutom Västerås har Frycklund också spelat för Asplöven, Tingsryd och MoDo under sin karriär.

Mikael Frycklund har gjort 209 poäng på 397 matcher i HockeyAllsvenskan under sin karriär samt tio poäng på 52 SHL-matcher.

Det är ännu okänt var centern fortsätter sin karriär.