Jordan Murray tvingas avsluta karriären efter hjärtstoppet.

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Den tionde mars utspelade sig otäcka scener när kvartsfinalspelet i österrikiska ICEHL inleddes.

I en match mellan Klagenfurt, även känt som EC-KAC, och Fehérvár AV19 kollapsade kanadensaren Jordan Murray plötsligt på bänken. Murray, som tidigare har spelat i HV71, fick hjärtstillestånd mitt under matchen och tappade medvetandet. Lagläkare och ambulanspersonal var snabbt framme hos Jordan Murray och påbörjade hjärt- och lungräddning i båset under flera minuter vilket kom att rädda livet på backen.

Läkarna lyckades med återupplivningsförsöken och Murray fördes sedan till sjukhus i Klagenfurt för att få vård. Där försattes han i en medicinsk koma men vaknade och var i stabilt tillstånd igen dagen efter matchen. Kvartsfinalen avbröts till följd av händelsen och matchen spelades inte förrän vid ett senare tillfälle.

Jordan Murray stannade sedan på sjukhuset i Klagenfurt i en och en halv månad innan han till slut fick åka hem igen i slutet av april. Under den tiden fick vidare behandling och genomgick flera kirurgiska ingrepp innan han till slut blev helt återställd.

Jordan Murray avslutar hockeykarriären efter hjärtstoppet

Det kommer däremot inte att bli något mer spel för Jordan Murray. Han tvingas nämligen avsluta karriären till följd av hjärtstoppet i mars. Det bekräftar 33-åringen i ett pressmeddelande där han också ger ett uttalande via Klagenfurts hemsida :

“Jag vill rikta ett stort tack för all den kärlek och det stöd jag har fått under de senaste månaderna.

Det gläder mig att kunna meddela att jag nu är helt återställd och att händelsen i mars inte har lämnat några bestående men. Min sambo, som har funnits vid min sida genom hela den här tiden, och jag mår mycket bra. Dessutom har vi förlovat oss tidigare i månaden.

Utan våra klubbläkare Hannes och Günther hade jag inte varit här för att kunna fria till henne. Jag kommer därför att vara evigt tacksam till dem, liksom all övrig sjukvårdspersonal som har hjälpt mig längs vägen.

För min del är ishockeykapitlet nu officiellt avslutat. Att karriären tar slut på det här sättet var inte vad jag hade önskat, men jag är oerhört tacksam över att jag fick utöva den här sporten så länge och att jag nu är så pass frisk att jag kan leva ett normalt liv.

Jag vill också rikta ett varmt tack till alla lagkamrater, tränare och supportrar för det fantastiska stöd jag har fått i Klagenfurt sedan förra sommaren – både under min skadeperiod och efter händelsen i mars.

Jag önskar mina lagkamrater i rött och vitt all lycka inför den kommande säsongen och kommer att följa laget på håll.”

Jordan Murray flyttade till Sverige under säsongen 2020/21 då han skrev på för HV71 i SHL . Han spelade sedan 17 matcher för HV och noterades för sex poäng i grundserien och kvalet när klubben sedermera åkte ut ur SHL. Därefter flyttade Jordan Murray till Tyskland där han var en toppback i DEL under fyra säsonger och spelade för Grizzlys Wolfsburg, Adler Mannheim och Schwenninger Wild Wings. Murray flyttade till Klagenfurt i Österrike förra året där han sedan har noterats för nio poäng på 20 matcher i ICEHL.