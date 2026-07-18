Flytten som aldrig blev av: "Kunde inte gjort ett bättre val"

Max Vilén blev draftad tack vare flytten till QMJHL. Foto: Bildbyrån och privat (montage).

LÄS ÄVEN del ett av intervjun med Max Vilén: Ratad två år i rad - vald som siste svensk

Totalt 24 svenskar valdes i NHL-draften, men för Max Vilén, sist av samtliga, var det hela extra efterlängtat. Det var nämligen inte förrän efter flytten från Sverige som backen tingades, sitt tredje och sista år som tillgänglig spelare.

Mycket hade dock kunnat se annorlunda ut. Tanken för ett år sedan var nämligen att byta Malmö Redhawks mot Växjö Lakers, men i slutändan blev det sedan Kanada och QMJHL. Ett val som blev avgörande, och nu alltså tagit honom hela vägen till Tampa Bay Lightning organisation.

– Ja, jag sa det till min agent också. Jag kunde inte ha gjort ett bättre val då. Det var nog menat. Jag är jäkligt nöjd med att jag gjorde det, säger Max Vilén när hockeysverige.se når honom.

Tanken med en flytt till Växjö var att få chansen i A-laget, men när truppen fylldes på tänkte Vilén om.

– Vi kände det, både jag och agenten, att de hade en del backar på A-lagssidan, där jag ville spela. Sen kom det in en till rutinerad back, och då skulle jag stanna kvar och tro att jag kanske får någon match om tre backar blir skadade. Det kändes lite sådär så vi valde att dra över, säger det tidigare landslagslöftet och fortsätter.

– Det blev lite förhandlingar, och en lång process, men det slutade bra och alla parter var nöjda.

Trejdades - gick till final: "Jag älskar viktiga matcher"

2025/26 blev sedan också en mycket framgångsrik säsong för Max Vilén. Inte minst efter en trejd i januari, från Saint John Sea Dogs, till Moncton Wildcats. Laget som sedan tog sig hela vägen till en final i QMJHL.

– Det var tråkigt att torska finalen. Vi hade en så jävla bra grupp, det kändes direkt när jag kom efter trejd deadline. Allt gick så snabbt, men det kändes ändå naturligt. Alla i laget var så välkomnande, gruppen var så stark, så det var som en familj. Det var nog det som gjorde att vi blev framgångsrika också, tillsammans med våra mer skillade spelare och rollspelare. Vi hade en perfekt blandning av allt egentligen, så vi kände verkligen att vi hade ett lag för att kunna gå till Memorial Cup och slåss om den titeln också, berättar Vilén.

Det var också i slutspelet som den tidigare Malmö-backen verkligen visade framfötterna, men också att han faktiskt vänt besvikelsen från att bli ratad i NHL-draften två år i rad, till tändvätska.

– Jag tycker att jag har växt mer och mer. Från början var det en ny rink där allt går snabbare och är mer nordsyd-hockey. Jag kom från Växjö där man som back höll i pucken mycket mer än vad man gör i Nordamerika. Det var en liten omställning, säger Vilén och fortsätter.

– Sen växte jag, framförallt i slutspelet. Jag älskar att spela viktiga matcher och tycker att jag blir bättre ju längre säsongen går. Jag gjorde nog min bästa serie i finalen. Synd bara att det inte räckte hela vägen.

Max Vilén och Morgan Anderberg valdes båda av Tampa Bay Lightning i NHL-draften 2026. Foto: Privat.

Max Vilén stannar i Moncton: "Siktar mot college"

När Tampa Bay Lightning fick chansen, med det sjunde sista valet i hela NHL-draften, var det kanske också detta de såg. Vad som ofta är tydligt är att spelare syns på ett helt annat sätt i Nordamerika. Eller vad sägs om hela 106 spelare valde 2026 som tagit CHL-vägen?

– Jag fick en bra roll i Moncton där efter jul, som jag trivdes bra i. Tvåvägsback, bra första pass, spela fysiskt, använda min kropp. Jag tror mest att det är att fortsätta som jag har gjort, säger Vilén om vad NHL-klubben sett i honom.

– De har inte sagt något så. Vi hade inget riktigt exit-möte, utan jag kommer ha mitt senare, precis innan säsongen börjar. Då hoppas jag få höra mer hur de tänker kring mig och framtiden.

Oavsett är tanken nu att fortsätta ett år till i Moncton Wildcats.

– Ja, det kommer det att bli. Vi snackar med lite olika college-lag också, men jag ser det som en fördel att stanna ett år till och mogna ännu mer. Det är en helt annan grej att bo själv. Man växer inte bara som hockeyspelare, utan som person också. Så jag blir kvar i Moncton, det ska bli jäkligt kul. Jag tror att vi kommer att ha ett bra lag i år också, berättar 20-åringen.

Var hoppas du att du är efter den kommande säsongen?

– Det beror lite på vad Tampa tycker också, de har sitt att säga. Men just nu siktar jag mot college. Det är en extremt bra liga och sen kan man kombinera det med skolan också, och har något att förlita sig på efter karriären också. Men det får komma då, jag lever ganska mycket i nuet och försöker att inte tänka på det så mycket, avslutar Max Vilén.