Max Lind är klar för spel i USHL nästa säsong.

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Det är flera svenska talanger som väjer att ta steget till att spela juniorhockey i Nordamerika som en del av sin framtida utveckling. Där har den amerikanska juniorligan USHL blivit en populär destination med flera blågula lirare i ligan.

Inför den kommande säsongen är det ett antal spelare som redan har gjort klart med klubbar i USHL. Nu står det klart att ytterligare en svensk väljer att korsa Atlanten.

Dubuque Fighting Saints har blivit lite av en svensk klubb de senaste åren och så ser även ut att bli fallet till nästa säsong. Sedan tidigare har Dubuque redan värvat David Thomasson från Luleå , Joe Wahlund från Färjestad och Olle Därth från Timrå . I klubben spelar även Melvin Ekman sedan ett par år tillbaka.

Nu värvar Dubuque ytterligare en svensk. Det är Djurgårdens Max Lind som är klar för spel i klubben från och med nästa säsong.

Max Lind kommer från Ekerö och har Skå IK som moderklubb. Han vann guld med Stockholm Nord i TV-pucken 2021 och gick sedan till Djurgården där han också vann U16 SM-guld 2022. De två senaste säsongerna har Lind sedan varit en nyckelspelare för DIF:s U20 -lag som vunnit två raka JSM-guld samt vann nya Svenska Cupen i vintras.

Lind gjorde 13 mål och 29 poäng på 47 matcher i U20 Nationell för Djurgården säsongen 2024/25. Han följde sedan upp det med att göra sex mål och tio poäng på nio slutspelsmatcher och var en av Djurgårdens bästa spelare på vägen till guldet.

Den här säsongen stod Lind för 13 mål och 30 poäng på 30 matcher i U20 Nationells grundserie. Han följde sedan upp det med sex mål och åtta poäng på tolv matcher i slutspelet när DIF blev mästare igen. Under säsongen blev Lind också utlånad till Hanviken i Hockeyettan där han gjorde ett mål på fem matcher.

Nästa säsong väntar spel i juniorligan USHL för Max Lind.