Timråtalangen lämnar Sverige för Nordamerika

Olle Därth lämnar Timrå IK för spel i juniorligan USHL. Foto: Pär Olert / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÃ N

En av Timrås mer spännande spelare väljer att lämna Sverige.

Det är forwarden Olle Därth som beslutat sig för att flytta från Medelpad och testa lyckan i Nordamerika. Efter att ha draftats av juniorlaget Dubuque Fightning Saints I USHL har den 19-årige stockholmaren kritat på för klubben.

Olle Därth, fostrad i Älta, kom till Timrå från Leksand under säsongen 2024/25. Den gångna säsongen etablerade han sig som en av U20-lagets främsta offensiva spelare med 29 poäng (14+15) på 33 matcher i U20 Nationell . Med det var han två i den interna poängligan efter Edwin Annerstedt (46 poäng), som även ryktas vara på väg bort från Timrå för spel i Skellefteå AIK.

Därth, som även har spelat juniorhockey i Nacka, var ombytt i tre SHL-matcher för Timrå i januari.

I Dubuque får han sällskap av tre andra svenskar. Det är Färjestads back Joe Wahlund samt centrarna Melvin Ekman och David Thomasson som finns uppskrivna i truppen inför 2026/27 sedan tidigare.