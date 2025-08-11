Frölundaprofilen död – blev 77 år
Frölunda sörjer Mats Lindh.
Via sin hemsida meddelar klubben att den tidigare spelaren gått bort vid 77 års ålder.
Lindh spelade nio säsonger och 247 matcher i Frölunda under 1970- och 80-talet. Under 1970-talet hann Lindh även med en sejour i Nordamerika, där han tillsammans med landsmännen Ulf Nilsson, Anders Hedberg, Willy Lindström, Thommie Bergman, Curt Larsson, Dan Laabraten och Lars-Erik Sjöberg spelade WHA-hockey i Winnipeg Jets.
Gjorde 200 poäng i Frölunda
På sina 247 matcher i Frölunda noterades Lindh för 200 poäng (97+103) och tog ett SM-silver med klubben 1980.
Efter karriären var Lindh initiativtagare till hockeygymnasiet i Göteborg, som sedan utvecklades till den akademiverksamhet som Frölunda driver i dag. Bland Lindhs elever återfinns spelare som Daniel Alfredsson och Per-Johan Axelsson, bland andra.
– Mats var en fin människa och lagkamrat. Han var tystlåten och märktes mest på isen. Han var en spel-intelligent spelare och en fantastisk lagkamrat. Det här var tråkiga besked, säger tidigare lagkompisen Anders Broström till Frölundas hemsida.
Förutom Frölunda och Winnipeg spelade Lindh även i Örebro, Mora och Stackmora under sin karriär.
