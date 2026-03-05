Svenske stjärnans tunga vår – spelat en match 2026
Marcus Sörensen har endast gjort en match 2026 tack vare en skada. Än är forwarden inte heller på väg tillbaka till spel.
Fribourg-Gottéron leds av Roger Rönnberg den här säsongen och ligger tvåa i den schweiziska ligan. De är redan klara för slutspel men har lite huvudbry inför slutspelet. Inte minst med tanke på statusen på deras svenska stjärna, Marcus Sörensen.
33-åringen har gjort 32 poäng på lika många matcher den här säsongen. Under sina fyra år i klubben har han också konsekvent varit den ledande offensiva spelaren. Den här säsongen har det däremot varit tufft med skador. Efter att ha gjort succé i Spengler Cup och slutat tvåa i poängligan där skadade sig svensken direkt i återstarten av ligaspelet. Han har nu inte spelat sedan den 3 januari mot Lugano.
— Vi ska försöka göra ett test på isen nästa vecka. Men det är mycket svårt att göra några förutsägelser om vad som kommer att hända härnäst i det här skedet, säger sportchefen Gerd Zenhäusern enligt Swisshockeynews.
Det är nu bara tre omgångar kvar av grundserien och det återstår att se om Marcus Sörensen är tillbaka i tid till slutspelet. Veteranen är alltid aktuell för spel i det svenska landslaget och har gjort två VM de senaste tre åren. Även den här säsongen har det blivit fem matcher för Tre Kronor.
