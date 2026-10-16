Målvaktens besked: "Då får det nog vara slut"

Claes Endre står utan kontrakt - igen. Foto: Bildbyrån/montage

Claes Endre lämnade Sverige och Vimmerby HC för italenska HC Gherdeina i alpligan ALPS Hockey League i januari förra säsongen. Där gjorde 30-åringen stor succé och bidrog till en historisk titel för den italienska klubben. Laget slutade på elfte plats av 13 lag i grundserien, men tog sig sedan hela vägen och vann titeln efter finalseger med 4-0 i matcher Merano.

Med en räddningsprocent på 94,7 i grundserien och 93,9 i slutspelet fick Endre en legendstatus i klubben.

-- Det var kul att få vara med och vinna något i sin karriär. Komma elva i grundserien till att hitta lite självförtroende och börja vinna matcher, och vad det kan göra med en grupp. Det är något man kommer bära med sig hela livet. Något av det häftigaste jag varit med om, säger Claes Endre.

Du har sagt att det var lite av en revansch för dig själv?

-- Ja, såklart. Just att gå och vänta så länge som jag gjorde förra året, till att verkligen få visa upp mig och få spela min bästa hockey var ju såklart en revansch.

"Ohållbart att hålla på så här"

Efter succén i Italien hade den tidigare AIK Hockey- och Södertälje SK-målvakten hoppats att dörrarna skulle öppna sig för ett nytt kontrakt. Så blev det inte. Istället stod Endre där utan klubbadress när säsongen 26/27 var igång, och går nu i väntans tider samtidigt som han håller igång med Vimmerby om dagarna.

-- Det är tungt, jättejobbigt. Speciellt efter att det gick som det gick i våras, så är det en besvikelse att vi inte lyckades landa något inför i år. Förra året kom jag ändå från en hyfsat tung säsong med Vimmerby, men nu kom jag ändå från ett superslut och tänkte att det skulle finnas mer. Samtidigt har vi varit tydliga med att hela familjen ska med, och det är inte alla klubbar i Europa som kan stå för det. Nu ser det väl ut som det bara blir jag ändå om det kommer något.

Hur länge orkar man med den här ovissheten?

-- Jadu, vi får se. Framtiden ser väl ut som så att jag kommer inte göra så här ett år till. Nu gäller det att göra en bra säsong av det som är kvar och vad det blir. Men skulle det vara så att man sitter utan kontrakt i augusti så har jag sagt till familjen att då får det vara slut. Därför blir den här säsongen så viktig, för jag vill ju såklart fortsätta, men det är ohållbart att hålla på så här.

Konkurrens med många unga målvakter och de hockeyallsvenska lagens SHL-lån gör marknaden extra tuff för kategorin "äldre rävar" som Endre själv väljer att placera sig i.

-- De här klubbarna som kanske inte har pengarna att lägga på två målvakter har ju lättare att ta ett SHL-lån. Vi såg ju hur bra det fungerade med Herman Liv i Almtuna IS förra året exempelvis. Vi har ju Isak Sörqvist här i Vimmerby nu, så det fungerar om man vill ha ett bra och billigt andra alternativ. Men det är platser som försvinner för oss andra.

"Får inte vara allt för kräsen"

Finns det en frustration i att inte få chansen när man gör det så bra som du gjorde i våras?

-- Ja, och det är väl lite som jag sa. Det blev ju ännu tyngre när jag inte hade något nytt kontrakt i år heller. Jag tyckte ändå att jag har spelat så pass bra och så pass mycket på slutet, det blev ändå fyra månader där borta, att jag borde ha spelat till mig ett kontrakt någonstans. Men jag har en förstående fru som gör att det är funkar också, och att vi gör ett sista försök nu att fortsätta och förlänga karriären.

Vad ser du för alternativ nu?

-- Det är väl samma som förra året. Ligorna ute Europa för det mesta. Hockeyallsvenskan har ju varit ganska stängd, den var stängd tidigt. Jag är öppen för det mesta, man får inte vara allt för kräsen om man vill spela nuförtiden, med den konkurrens som finns på målvakter.

Vad tror du om möjligheterna att landa något?

-- Vi får se. Ofta är det ju för att lag inte är nöjda med sina målvakter eller för att det dyker upp skador. Inget av det kan jag påverka, jag kan bara påverka det jag gör dagligen. Jag håller tummar och tår och allting att det händer något så snart som möjligt.