Tre år efter avskedet i AIK klev Håkan Åhlund in i båset igen. Nu berättar han om resan i Danmark – och ger svar kring framtiden.

– Det är inte så många i min generation kvar, säger 58-åringen till hockeysverige.se.

LÄS ÄVEN: Håkan Åhlund öppnar upp om mardrömmen: ”Min son gick bort”

I oktober 2022 berättade Håkan Åhlund att han var sugen på att göra comeback inom ishockeyn. Detta efter att han lämnat AIK av familjeskäl, nästan två år tidigare. Till slut knackade danska Rungsted på dörren, och där har den svenske tränaren blivit kvar – fram till nu.

När hockeysverige.se når 58-åringen har han tackat för sig i den danska klubben.

– Det har varit jätteroligt att få vara tillbaka. Roliga människor att jobba med, och dansk ishockey är också på en bra nivå, tycker jag. Det har varit väldigt givande, säger Åhlund och fortsätter.

– Jag tycker att de fyra topplagen mäter sig absolut med allsvensk klass. Nio importer får man ha i Danmark, och sen är det ett litet lönetak också, men Herning som ser ut att vinna i år är definitivt ett lag som kan spela i mitten, sjätte plats och uppåt, i Sverige.

Fick jobbförfrågan av grannen: ”Nya generationen”

Åhlund, med en lång och framgångsrik spelarkarriär, hade tidigare varit tränare i både SHL och Hockeyallsvenskan. Men aldrig utanför vårt avlånga land.

– Jag fick en förfrågan av min granne, Marcus Olsson, som har spelat i Rungsted i många år, och på den vägen var det. Sen har vi jobbat och pendlat ihop. Det tar ungefär en timme och 20 minuters enkel väg varje dag. Vi hoppade på det där och byggde ett lag efter första halvåret. Det är rätt roligt, och kul att se den resan man gör tillsammans, från när man börjar tills man avslutar säsongen. Det är det där som jag tycker är belöningen när man är tränare, när man kommer någonstans på resan, berättar han.

Det var Marcus som lockade dit dig alltså?

– Ja, han hade precis avslutat spelarkarriären och fått frågan om han kunde hitta någon tränare. Han har varit med mig som assisterande de här två och ett halvt åren, och ska nu ta det där själv.

Den nu 39-årige Olsson har, precis som Åhlund, en bakgrund i Malmö, och börjar nu göra sig ett namn som tränare i Danmark.

– Marcus är en naturlig ledare som var kapten i många lag han spelade i. Han är den nya generationen, nästan 20 år yngre än mig. Det kommer att gå jättebra för Marcus. Jag är inte bekymrad över det alls, säger den äldre mentorn.

Beskedet: ”Man får väl hålla sig ute i Europa”

När Håkan Åhlund nu funderar kring sin egna framtid är just det där generationsskiftet något han väger in.

– Ja, det ser man bara i Sverige där det också blivit en rotation på lite folk, med ”Bulan”, bland annat. Det är inte så många i min generation kvar, men då får man väl hålla sig ute i Europa. Där är de inte så ålderskänsliga. Lite erfarenhet är också bra att ha, och jag tycker att det är kul att hålla på, bygga lag och se resan från att man träffas till säsongens slut, säger han.

Går man lite för mycket åt andra hållet i Sverige, med ungt och nytt?

– Nej, jag ska inte säga att det är så i Sverige. Däremot tycker jag inte att man ska förringa erfarenhet, och det är väl egentligen likadant med fotbollen. Vi såg vad Tommy (Samuelsson) gjorde med Timrå och så vidare. Det är inte för inte man har en erfarenhet också – som dessutom är nog så viktig. Jag tycker att man kan mixa med andra ålderskategorier.

Har du något nytt uppdrag på gång?

– Jag är klar där (i Rungsted). Sen ska jag ge mig ut i Europa, så jag kommer att ha någonting sen framåt sommaren. Det blir kul, säger Åhlund och bekräftar att han nu får sluta pendla och göra en ordentlig flytt.

– Ja, det kommer att bli en flytt. Men det funkar bra, barnen är stora. Det ska bli inspirerande att göra något annat och se lite andra ishallar. Nu har jag varit i Danmark i två och ett halvt år och sett de där åtta ishallarna ett par gånger.

Source: Håkan Åhlund @ Elite Prospects