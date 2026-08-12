Hävelid testar helt nytt lag – tio födda 2008

Gudmundsson och Söderberg är två av de uttagna backarna.

Foto: Bildbyrån (montage).

Efter förluster mot både USA blå och USA vit vände Juniorkronorna på steken i World Junior Summer Showcase. 5–3, 5–2 och 5–2 kunde man utläsa i resultatraden och plötsligt var första testen inför Junior-VM 2027 relativt lyckat. Men med flera spelare som kan komma tillbaka från fjolårets guldlag, samt en hel drös 08:or som trycker på efter samma valör i U18-VM, finns många att testa under säsongen.

I och med detta har Magnus Hävelid nu tagit ut en helt ny trupp när en 5-nationsturnering i Finland väntar i slutet av augusti.

– Det är snabbt på given. Dags för en ny grupp att visa upp sig, vilket är viktigt i vårt arbete med att bygga bästa möjliga lag som ska resa till Kanada för Junior-VM. Precis som i den senaste truppen är det ett antal killar som gör sina första landskamper på den högsta juniornivån och det ska bli intressant att se hur de tar sig an utmaningen, säger förbundskaptenen i ett pressmeddelande.

Som Hävelid är inne på hitta vi många nya namn sett till internationell U20. Samtliga har dock varit inne i apparaten på något vis i tidigare landslag, även om det bara är med U19 under förra säsongen, som exempelvis för Liam Elofsson, eller bara U17 som för SSK:s Ludvig Söderberg.

Totalt är det tio spelare födda 2008 som är uttagna. Noterbart är även att Djurgårdens Marcus Nordmark är med efter att han utgått inför WJSS.

Juniorkonornas nya trupp

Målvakter

1 Milo Tjärnlund, Rögle BK

30 Hugo Severgårdh, Sioux City Musketeers

Backar

2 Hugo Hallin, MoDo Hockey

4 Axel Elofsson, Örebro HK

5 Felix Färhammar, Muskegon Lumberjacks

6 Aron Dahlqvist, Brynäs IF

7 Måns Gudmundsson , Färjestad BK

8 Ludvig Söderberg, Södertälje SK

9 Tim Thomsson, Mora IK

20 Vilgot Lidén, Leksands IF

Forwards

12 Olle Karlsson, Växjö Lakers HC

14 Milton Carpenhammar, Linköping HC

15 David Lövgren, Luleå HF

16 Sid Boije, AIK

17 Kalle Hemström, IF Malmö Redhawks

18 Adam Andersson, Leksands IF

19 Ludvig Andersson, Örebro HK

21 Marcus Nordmark, Djurgårdens IF

22 Wiggo Sörensson, Växjö Lakers HC

24 Nils Bartholdsson, Rögle BK

26 Liam Elofsson, Frölunda HC

27 Philip Hemmyr, IF Björklöven

28 Gustav Hillström, Brynäs IF

29 Casper Juustovaara Karlsson, Luleå HF