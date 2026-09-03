AVSLÖJAR: Maktkampen i Hammarby: "I sängs med djävulen"

Hammarby-spelarna har fått som de ville.

Foto: Bildbyrån och privat (skärmdump).

"Vi kräver nuvarande tränares avgång och ett omedelbart tränarbyte."

Efter ett brev från samtliga tolv kontrakterade spelare meddelade Hammarby Hockey, 2 september, att man avslutat samarbetet med Michael Ideström och Robert Persson. Tränarna som så sent som 11 juli presenterades som lösningen framåt i den klassiska klubben med åtta SM-guld.

"Om situationen fortsätter som den ser ut idag befarar vi att konsekvenserna blir allvarliga. Vi ser en konkret risk att spelare väljer att lämna klubben, att laget hamnar i negativt kval och att situationen i värsta fall utvecklas till en punkt där det blir svårt att fullfölja säsongen. Det är en utveckling vi inte är beredda att passivt se på", fortsatte spelarna i brevet till styrelsen.

För att förstå varför behöver vi dock backa ytterligare till en sommar kantad av massavhopp och en tuff ekonomisk verklighet.

Hockesverige.se har pratat med flera personer med insyn i klubben för att kartlägga vad som egentligen hänt sedan vårens kval upp mot Hockeyettan. Ett kval man tog sig till under ledningen av Jonas Fredmark – som nu är tillbaka som huvudtränare.

– Det är helt klart att några av spelarna haft kontakt med Fredmark, och velat ha honom hela tiden – även fast han hoppade av. Vilka som varit drivande i den delen vet jag inte, men det var en del snack innan att spelare från förra året kunde tänka sig att komma tillbaka om Fredmark kom in igen, säger nuvarande ordförande Hans Malm när han bemöter hockeysverige.se's frågor.

Så vad har då ändrats sedan Fredmark valde att lämna sin roll som sportchef strax efter årsmötet i juni?

"Spelare som bara gör det för pengarna"

Vad hockeysverige.se erfar grundar sig det hela i ekonomin, med koppling till en "storsponsor".

När Fredrik Andersson, i somras, klev in som ny ordförande fanns en tanke om att frigöra pengar genom att lägga ner damlaget. Samma damlag som varit nära att nå SDHL under flera år. Så blev det dock inte, utan istället hoppade Andersson av efter en vecka, i samma veva som flera andra – inklusive Jonas Fredmark. Pengarna man önskat fanns helt enkelt inte där för satsningen uppåt mot Ettan.

Istället tvingades styrelsen leta efter en ny stab, samtidigt som förra säsongens spelare inte synts till.

Peter Bertlin, huvudtränare i fjol, ersattes av Michael Ideström och Robert Persson, och jobbet började med att försöka bygga ett lag. Något som försvårades av den tuffa ekonomin där spelarna inte hade någon garanti för ersättning.

– De har lagt ner massor av tid, ringt runt till hundratals spelare och försökt att få ihop det. Men grabbarna tyckte inte att det riktigt var som de förväntade sig, och den kvaliteten på tränare som de ville ha, så de protesterade, säger ordförande Hans Malm.

– Spelarna var missnöjda, och det har väl visat sig att det finns en sanning i det också. Det man kan se positivt är att grabbarna verkligen bryr sig och vill göra något bra av det, säger han även.

Den bilden Malm delar med sig av, med avsaknad av professionalitet, är också den spelarna utrycker i sitt brev, men bakom det ska delvis en enkel incident/konflikt ligga där utrustning flyttades i omklädningsrummet.

Vad hockeysverige.se erfar ska det också handla om att spelarna nu, med Fredmark vid rodret, kan få en ersättning de inte annars var garanterade. Det från en sponsor.

– Hammarby får in ett tiotal spelare som bara gör det för pengarna, de skiter i att gå upp, ska en källa till hockeysverige.se ha uttryckt.

– Det var någon spelare som sa "vi spelar inte hockey för att tjäna pengar, vi gör det för att det är kul", men det är lite delade meningar om den synpunkten, så att säga, säger en annan källa.

"Storsponsorns" krav: Ersätt tränarna med Fredmark

Samma "storsponsor" ska också ha varit först med att ställa krav på styrelsen genom ett eget brev. Det då denne nåtts av en växande oro kring att Hammarby riskerade att åka ur division 2 med det lag Ideström och Persson satt ihop.

Krav nummer ett: 14 spelare från förra året ska in, betalda av sponsorn.

Krav nummer två: Jonas Fredmark ersätter Ideström och Persson.

Om inte detta uppfylldes menade sponsorn att han inte längre skulle vara med på tåget.

Anledningen till att spelarna sedan skickade in ett eget brev var att styrelsen först ska ha sagt nej till sponsorns krav. I slutändan såg styrelsen ett val mellan att få in spelare och bygga ett starkt lag, eller att riskera att åka ur serien.

– Ja, det var mycket sånt snack runt omkring, att det var solklart att vi skulle åka ner i trean om det fortsatte. Men det vi hörde från tränarhåll var att de inte var oroliga, och att det skulle bli ett bra lag. Orosmolnet kom från annat håll, så det var lite ställningstagande för och emot, bekräftar Hans Malm.

Klubbens nuvarande ordförande menar att styrelsen tidigare gått med på de krav Fredmark ställt – innan han avgick, men enligt uppgifter ska det även ha kommit senare budgetkrav som inte gått att möta. Något som fick Fredmark att lämna.

– Nu när vi har kommit överens och skrivit avtalet med Fredmark så är det samma gula papper och budget som vi tittar på. Han har fått klartecken att det är den budget vi kör på, säger ordförande och fortsätter.

– Det blev en miss i kommunikationen. Han uppfattade det på ett annat sätt än vi, så det var egentligen onödigt.

Vem styr Hammarby Hockey? "I sängs med djävulen"

Nu är vi tillbaka vid dagens datum, där styrelsen valt att gå Fredmark-vägen, som sponsorn och spelarna velat.

– Det är som att gå i sängs med djävulen, har en källa utryckt i samtal med hockeysverige.se.

– Det tråkiga är att ställa herrar mot damer. När Fredmark äskade mer pengar, och tyckte att vi skulle dra ner på damlagets budget, skickades Riksidrottsförbundet, Hockeyförbundets och Hammarbys jämställdhetspolicy, att alla ska ha samma rätt att utöva sin idrott. Det var det som fick honom att hoppa av, säger en annan källa.

Ordförande Malm menar dock att turbulensen snarare är på väg att ordna upp sig. Men stora frågan är: Vilka är det egentligen som styr Hammarby Hockey?

– Den styrelse som är nu tycker jag har bra dialog, och vi jobbar för samma mål, att vi ska gå framåt. Det känns lite roligare att jobba också, när man är på samma linje hela gänget. Fredmark har också bilden klar för sig, och hans ambitioner är klart och tydligt att gå framåt, så det känns som att det börjar ordna upp sig det mesta, den här turbulensen, lugnar Hans Malm.

Hockeysverige.se har även varit i kontakt med Jonas Fredmark, som menar att han aldrig krävt att Hammarby Hockey ska lägga ner damlaget – eller bett om mer pengar till budgeten. Detta innan avhoppet från sportchefsrollen.

"För mig var den springande punkten vilken linje klubben ska slå sig in på. Vilka ska vi vara? När jag fick till mig hur man ville ha det krockade våra linjer. Jag beslutade två veckor innan årsmötet att lämna mina plats till förfogande. Att jag nu är tillbaka handlar inte om pengar. Då skulle jag hålla på med något annat. Jag tycker att det som hänt är väldigt tråkigt och hoppas vi kan lägga det bakom oss, blicka framåt tillsammans", skriver han själv i ett mejl.

Sopar inte allt under mattan: "En ständig kamp"

Hockeysverige.se har tidigare kunnat skriva om att ekonomin varit det största hotet mot en uppflyttning till Hockeyettan, att även om man når dit sportsligt har man med största sannolikhet behövt tacka nej.

Det jobbet pågår, samtidigt som relationer försöker förbättras, istället för att sopa undan allt under mattan, menar Hans Malm.

– Det är en ständig kamp med ekonomin. Vi har engagerat ett par nya säljare som ska hjälpa till med att få in sponsorpengar, och vi jobbar även på en annan front för att hitta olika tillställningar för att kunna engagera och attrahera folk – att vi får tillbaka de som varit lite förbannade tidigare, säger han till hockeysverige.se.