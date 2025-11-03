Hammarby leder Hockeytvåan och ser ut som en het kandidat att ta sig till Ettan.

Men det finns ett hot mot deras uppflyttning – som föreningen måste få ordning på innan de ens kan tacka ja till en plats i serien.

– Om jag inte ser de här pengarna, då säger jag som Tom Cruise, ”show me the money”, säger Hammarby Hockeys ordförande Lars Brandin till hockeysverige.se.



