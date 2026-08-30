Skyttekungen kliver ner i Division 3 – igen

Lukas Söderlund gör comeback i Hockeytrean igen.

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Förra året valde Lukas Söderlund att lämna Surahammar efter fyra säsonger i klubben. Han klev då, lite oväntat, ner i Division 3 och skrev på för Sellnäs , som ligger strax söder om Borlänge i Dalarna.

Söderlund förklarade tidigare i somras att beslutet att ta ett steg bort från hockeyn berodde på att hans son Elton, 2, behövde operera hjärtat förra hösten.

– Det är en operation och en tid som jag inte ens vill att min värsta fiende ska uppleva. Den var riktigt hemsk. Det var en tuff tid, sade Söderlund till Södra Dalarnes Tidning i juni.

Operationen blev lyckad och Elton mår i dag bra och är som vilken tvååring som helst.

Lukas Söderlund spelade tio matcher för Sellnäs IF förra säsongen där han dominerade med hela 21+6 på tio matcher i Division 3. Han lånades sedan av Borlänge i Hockeyettan och skrev därefter på ett kontrakt med klubben för resten av säsongen. Söderlund noterades där för tio poäng på 13 matcher.

Lukas Söderlund återvänder till Sellnäs IF i Division 3

Nu står det klart att Lukas Söderlund återvänder till Sellnäs IF igen inför den kommande säsongen 2026/27.

"Lukas är en offensiv forward som kan förändra en match på egen hand. Med sin fart, teknik, spelförståelse och sitt målsinne är han ett ständigt hot så fort han kliver ut på isen. Det är nog många runt om i serien som hade hoppats slippa se #65 på isen igen. Men vissa saker går inte att undvika. Nu är han tillbaka i grönvitt. Och det är vi jävligt glada för", skriver Sellnäs via Instagram .

Säsongen 2021/22 var Lukas Söderlund en av de allra bästa spelarna i Hockeyettan. Han gjorde stor succé och sköt hela 33 mål på 42 matcher i Surahammar för att vinna skytteligan. Söderlunds 52 poäng var också femte bäst i ligan. Han blev sedan kvar i "Sura" och följde upp det med 19 mål och 34 poäng på 32 matcher säsongen 2022/23. Söderlund värvades därefter till Tingsryd och avslutade säsongen i HockeyAllsvenskan innan han återvände till Surahammar.



Lukas Söderlund spelade i Växjö Lakers som junior och gjorde även ett antal landskamper för Juniorkronorna som ung. Han lämnade Växjö 2020 för spel i Mariestad innan han flyttade till Surahammar 2021 där hans utveckling verkligen tog fart. Totalt under sin karriär har Lukas Söderlund gjort 116 mål och 194 poäng på 234 matcher i Hockeyettan.