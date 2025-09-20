Tidigare skyttekungen kliver ner i Division 3

För några år sedan var Lukas Söderlund en av HockeyEttans bästa spelare.

Nu gör 25-åringen en nystart i karriären – och är klar för Division 3-klubben Sellnäs IF.

Lukas Söderlund, här i Tingsryd. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Säsongen 2021/22 var Lukas Söderlund en av de hetaste spelarna i HockeyEttan. Han gjorde nämligen stor succé med Surahammar och sköt hela 33 mål på 42 matcher och vann skytteligan i HockeyEttan. Söderlunds 52 poäng var femte bäst i ligan.

Han blev dock kvar i Surahammar trots succén och följde sedan upp det med 19 mål och 34 poäng på 32 matcher säsongen 2022/23. Han värvades därefter till Tingsryd och avslutade säsongen i HockeyAllsvenskan. Men från och med 2023 var han tillbaka i Surahammar och har varit assisterande kapten för ”Sura” de senaste två åren.

I våras stod det dock klart att Söderlund lämnade Surahammar efter fyra år i klubben. Han meddelade då att han skulle ta en paus från ishockeyn.

– Ja, det blir en paus ett tag i alla fall. Jag fick min son Elton i augusti och livet går helt enkelt inte ihop med jobb, hockey och familjen. Dessutom ska vi nu i april flytta till Gustafs i Dalarna så då funkar det inte längre. Sen får man se längre fram, sade han till hockeyettan.se då.

Lukas Söderlund klar för spel i Hockeytrean

Nu står det klart att Lukas Söderlund återupptar karriären.

25-åringen är klar för spel i Hockeytrean med Sellnäs IF som har startat upp hockeyverksamheten igen inför den kommande säsongen.

”En offensiv stjärna som höjer tempot och skärpan i vårt lagbygge, och som garanterat kommer bjuda publiken på show”, skriver klubben på sociala medier.

Lukas Söderlund spelade i Växjö Lakers som junior och gjorde ett antal landskamper för Juniorkronorna som ung. Han lämnade Växjö 2020 för spel i Mariestad innan han flyttade till Surahammar 2021 där hans utveckling verkligen tog fart. På 223 matcher i HockeyEttan har Söderlund gjort hela 111 mål och 184 poäng.

Source: Lukas Söderlund @ Elite Prospects