Drömmer om ny guldvinter: "Kan hända samma sak igen"

Loke Krantz.

Foto: Ronnie Rönnkvist, Bildbyrån

LINKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Förra vintern fick Loke Krantz uppleva det kanske största man kan vara med om som juniorhockeyspelare. Först blev han uttagen till spel i junior-VM. Väl där fick han vara med om att spela hem Sveriges tredje junior-VM-guld.

– Det var en oförglömlig resa, så klart, när det gick så bra och vi tog hem det, berättar Loke Krantz när Hockeysverige.se träffar honom vid Saab arena i Linköping.

– Jag saknar den tiden och tänker nästan varje dag på det. Att vi hade så sjukt kul under en månads tid tillsammans. Vi kom ihop som grupp väldigt tidigt och blev som ett lag. Vi vann också som ett lag och slet för varandra, så den tiden är, som sagt var, något jag saknar väldigt mycket.

Hur ser du på din prestation under turneringen?

– Så klart blev det lite svårt när jag inte varit med riktigt innan. Jag blev ju uttagen från ingenting.

Hoppas upprepa fjolårssuccén

Överraskad?

– Ja, väldigt överraskad. De flesta spelarna hade kört ihop lite innan. När jag kom in hade jag inte spelat i landslaget sedan U17, så det var lite speciellt.

– Jag kände några i laget sedan dess, men lärde också känna de andra väldigt fort. Min prestation utifrån den roll jag fick tycker jag att jag gjorde bra. Jag ska vara nöjd.

Vad var nyckeln till att ni gick hela vägen?

– Som jag sa tidigare var vi en grupp som jobbade för varandra. Det tror jag man vinner mycket på. Jag tror också att det var nyckeln till att vi vann.

Nu är inte på något vis den här säsongens junior-VM-lag uttaget, men oavsett tror Loke Krantz att Sverige har minst lika goda möjligheter att vinna guldet även den här säsongen.

– Jag tror att det blir som vi var förra vintern, ett starkt lag och en tajt grupp. Oavsett om jag kommer med eller inte kommer det att vara en tajt grupp. Det är inte omöjligt att det kan hända samma sak igen.

Loke Krantz under JVM-matchen mot USA.

Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Draftades – från ingenstans: ”Hur fan hände det här?”

Om Loke Krantz blev överraskad när han blev uttagen till junior-VM blev han minst lika överraskad sommaren 2025, när han blev draftad av Seattle i sjätte rundan.

– Det gick många tankar när jag fick beskedet: ”Hur fan hände det här?” Jag var inte förberedd på det, mer än att jag fått ett ”heads-up” om att det kunde hända. Men jag var också förberedd på att det kanske inte var så stor chans. Jag tänkte inte heller på det.

– Sedan fick jag ett samtal från agenten om att jag blivit draftad, och då blev jag överraskad. Jag stod dessutom på golfbanan när det väl hände. Klockan var halv elva på kvällen och jag hade just spelat klart 18 hål.

– Då var det bara att packa ihop allt och åka över morgonen därpå.

Hur var det att komma över dit?

– Jäkligt häftigt, men jag var nervös också. Jag hade dessutom inte pratat så mycket engelska innan.

– Första campen, förra året, blev jag väldigt omhändertagen av alla. Även om de pratade engelska och jag kanske inte var så bra på det. Det har blivit mer engelska under det senaste året, eftersom vi har amerikanska spelare i laget. Det var i alla fall mycket lärdomar som jag kunde ta med mig därifrån.

Är du sugen på att snart åka över och testa på hockeyn där borta?

– Ja, det är jag faktiskt, men just nu vet jag inte riktigt.

Loke Krantz.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Visade framfötterna på försäsongen

Loke Krantz är nu inne på sin andra säsong i Linköpings lag i SHL och har så här långt svarat för ett mål under lagets sex första matcher.

– Den här säsongen och försäsongen är jag ändå nöjd med. Under försäsongen fick jag spela lite mer och visa upp mig på det sättet. Det gick dessutom väldigt bra för mig.

– När SHL-säsongen sedan väl startade blev det på ett annat sätt, ett annat spel och andra förutsättningar. Då gäller det för en ung spelare som jag att fortsätta med det jag gjort innan och försöka ta mer plats. Det är vad jag krigar för varje dag.

Vilka förväntningar ska vi ha på Linköping som lag den här säsongen?

– Att vi är ett lag som vill vinna. Vi ska vara en tajt grupp och vinna för varandra, klubben och staden.

Vad är din roll i det?

– Min roll i det här är att vara en powerforward, slita och ge energi till laget. Skapa farliga målchanser. Vinna puckar långt upp i banan och komma in på mål.

Scoutades av förre NHL-spelaren

Du kommer från Enköping. Hur hamnade du här i Linköping?

– Niclas Hävelid, som faktiskt är från Enköping och gymnasiechef här, ringde pappa i april eller maj 2022. Han frågade om jag var sugen på att komma ner hit och gå på hockeygymnasium.

– Det var intressant och vi funderade på den saken. Sedan åkte jag ner och provtränade för första gången två eller tre veckor senare. Jag fastnade väldigt snabbt för Linköping, klubben, skolan och allt det där. Det kändes tryggt och beslutet att välja Linköping gick väldigt snabbt. Sedan blev allt klart efter någon månad.

– Jag är väldigt glad att jag tog det beslutet eftersom det också har gått väldigt bra för mig här.

Kände din pappa Niclas Hävelid från tiden i Enköping?

– Ja, jag tror att de spelade ihop när de var yngre. Farsan (Markus Krantz) var inte så himla bra, men ”Nicke” var den som stack ut redan då, avslutar Loke Krantz med ett leende.