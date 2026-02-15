Leksands galna match: 102-1 i skott

Leksands damlag fick besök av Medelpads-lagen Sundsvall och Timrå den här helgen. Det slutade med två 16-0-segrar — där de i ena matchen vann skotten med brutala 102-1.

Agata Sarnovska gjorde 13 poäng på två matcher den här helgen.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

Seriesuveränen Leksand gick igenom Dam Hockeyallsvenskan Norra obesegrade och med 59 av 60 poäng tagna. Under den sista helgen återstod matcher mot Timrå respektive Sundsvall på hemmaplan. Då blev det två 16-0-segrar som befäste dominansen i serien ytterligare.

I lördagens match mot Timrå blev det också en av de sjukaste statistikraderna för den här säsongen. Kullorna vann nämligen skott med 102-1.

Timrås målvakt var Stella Bleckhorns, född 2009. 16-åringen gjorde en grym insats och räddade 86 av de 102 skotten hon fick emot sig över 60 minuter. Det gav henne en räddningsprocent på 84,3 den matchen.

Agata Sarnovska var den mest dominanta spelaren på planen med tre mål och tre assist. Hon följde sedan även upp det med att göra fem mål och två assist mot Sundsvall under söndagen.

Nu väntar ett slutspel om vilka som ska få kvala till SDHL. Där Leksand inom kort kommer att få välja sin motståndare.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN-W Scoring Leaders @ Elite Prospects