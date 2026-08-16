NHL-backen om nära vännen: "Ett jäkla pannben"

Philip Broberg imponeras av barndomsvännen. Foto: Bildbyrån

Erik Norén hemma i Örebro efter två säsonger i Linköping HC. Den 24-årige backen, som fostrats i Örebro HK, har tagit den långa vägen till SHL via tre år i Hockeyettan och ett år i Hockeyallsvenskan med först Kumla och sedan Kalmar.

Lite av en annan resa än den som barndomsvännen Philip Broberg tagit. De båda växte upp i samma villakvarter i Örebro.

– Ja, vi bodde på gatorna bredvid varandra, samma kvarter. Det var mycket landhockey där hemma. Vi har varsin två år yngre bror, som vi spelade mot på uppfarterna. Extremt mycket kul, väldigt fina minnen, säger Philip Broberg till NA.

Broberg hyllar Norén

Philip Broberg imponeras över nära vännens resa och inställning.

– Erik är ett levande bevis på att det går att ta den långa vägen, att man inte måste ha bråttom in i SHL. Han har gått via hockeyettan, till allsvenskan och hela tiden tagit steg. Man kan gå många olika vägar, det kräver bara att man har ett jäkla pannben, och det har Erik.

De båda har ständig kontakt, försöker se varandras matcher och har under sommaren tränat ihop -- i Enköping.

– Vi har kört där några gånger, tre timmar åt gången, tränat på olika detaljer. Vi har haft hallen för oss själva i några timmar, och jag har kört från Stockholm, Erik härifrån Örebro.