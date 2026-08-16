HA-profilen ny tränare - i division 3

Martin Janolhs ny tränare i Häradsbygdens SS. Foto: Bildbyrån/Skärmdump

Martin Janolhs har en lång karriär med spel i Hockeyallsvenskan bakom sig. Han inledde sin karriär i Hedemora i division 2 innan han tog steget till Leksands IF J18. I Leksand kom han sedan att spendera sex säsonger var av fyra av dem i Hockeyallsvenskan. Säsongen 2013/14 gick flyttlasset till Karlskrona HK i en säsong innan det sedan blev två säsonger i Almtuna IS följt av två säsonger i IK Pantern. Säsongen 18/19 representerade han inte mindre än tre klubbar: Malmö Redhawks i SHL, en utlåning till Pantern och sedan vidare till Södertälje SK .

Totalt har Janolhs representerat 15 klubbar i karriär. Säsongen 2021/2022 vann han poängligan i Hockeyettan i Borlänge HF. De senaste åren har han spenderat i division 3 med Häradsbygdens SS.

Martin Janolhs blir tränare

Nu lägger han alltså skridskorna på hyllan och blir istället tränare för division 3-klubben.

-- Jag har väl haft tanken att gå över till någon tränarroll under ett par år nu men det har inte riktigt varit rätt läge och passat in i vardagen. Nu känner jag dock att det här uppdraget med Bygda låg helt rätt till så det ska bli skitskoj, säger han i ett inlägg på klubbens instagram.

-- Det blir säkert lite utmaningar men man får växa in i det efterhand, det finns ju också härligt folk runt omkring i föreningen och laget så jag tror det kommer gå fint.