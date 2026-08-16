Visby agerar - lånar från ettan

Visbys Karl Påhlsson är skadad. Foto: Bildbyrån

Foto: BILDBYRÃ N

Visby/Romas Karl Påhlsson har genomgått en operation som håller honom borta från spel i inledningen av säsongen. Nu har klubben agerat och plockat in en ersättare inför förberedelserna för den historiska hösten i Hockeyallsvenskan . Från Lindlövens IF plockar man in forwarden Isak Jonsson.

– Isak är en spelare vi känner väl till och som visat en positiv utvecklingskurva i Hockeyettan. I första hand handlar det här om att säkerställa bredd och hålla hög kvalitet på träningarna medan Karl rehabiliterar sig. Samtidigt blir det intressant att få se Isak i vår miljö och på den här nivån. Vi är tacksamma mot Lindlöven för en bra dialog, säger sportchef André Lundholm.

Isak Jonsson har gjort en handfull matcher i Hockeyallsvenskan tidigare. Tre för Mora IK säsongen 23/24 och en för Nybro Vikings IF respektive Vimmerby HC under fjolåret. Nu återstår det att se om det blir några matcher för Visby i ligan för 26-åringen.