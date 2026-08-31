KLART: Svenske målvakten skriver proffskontrakt

Philip Svedebäck skriver proffkontrakt. Foto: Jonas Ljungdahl / BILDBYRÃ N / COP 144 / JO0043

Foto: BILDBYRÃ N

Den Arlanda Wings HC-fostrade Philip Svedebäck har de fyra senaste säsongerna representerat Providence Friars i NCAA - imponerat stort. Under sina fyra säsonger har han haft över 90 i räddningsprocent. Den senaste säsongen tog laget sin andra grundserieseger någonsin.

I slutet på förra säsongen drabbades Svedebäck av en skada som håll honom borta från spela i sex veckor.

Philip Svedebäck skriver proffskontrakt

Nu tar Svedebäck nästa kliv i karriären när han skrivit sitt första proffkontrakt i Nordamerika med Wheeling Nailers i ECHL. 24-åringen - som draftades av Boston Bruins i fjärderrundan 2021 - spenderade sin tid som junior i Växjös organisation mellan 2018-2021. Han hann aldrig göra någon SHL-match för Växjö Lakers innan han flyttade över till Nordamerika, men har två juniorlandskamper på meritlistan efter framgångarna under det första året i collegeligan.

Svedebäck är lite av en doldis i Sverige efter sin väg via college. Tidigare i somras berättade målvakten för Hockeysverige att han är redo för proffslivet.

– Ja, helt klart. Vad det än blir så känner jag att jag kommer vara redo att tackla den utmaningen. Jag vet att det kommer vara annorlunda, att man kommer få förtjäna sina minuter på ett annat sätt, och på så sätt bygga karaktären. Men det ska bli sjukt roligt, sa han då.

Där och då hoppades målvakten på ett NHL-kontrakt, men en skada i ledbandet gjorde att han missade sex veckor och spelade bara 18 matcher totalt.

– Sex veckor blir ganska mycket på en college-säsong eftersom man inte alls spelar lika många matcher som i andra ligor. När jag kom tillbaka hade vi några få matcher kvar och laget gick som tåget. Han som hoppat in spelade riktigt bra, så det var ingen idé att byta tillbaka då, berättade 24-åringen för Hockeysverige.